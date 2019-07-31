政策有感不混怒了！黃昭順分享育兒新制　網狂謝蔡英文、蘇貞昌

▲黃昭順。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

育兒新制即將在8月1日上路，三項補助包含2到4歲育兒津貼每胎2500元、準公共幼兒園月繳不超過4500元、10年以上娃娃車補助業者舊換新每輛30萬等。先前因為質詢時狂嗆行政院長蘇貞昌得到「混怒姨」稱號的國民黨立委黃昭順，這次在臉書大方分享政院政策，網友紛紛搶在下方留言，感謝總統蔡英文及蘇貞昌政院團隊的努力。

育兒新制即將在8月上路，包含蔡英文、蘇貞昌，及行政院副院長陳其邁等都在臉書分享新制內容。陳其邁說明，照顧幼兒新制正式上路，依照幼兒成長的零至二歲、二歲至五歲，以及五歲以上三大階段，提供相關補助，「讓政府成為父母最強的後盾，是蔡英文總統、蘇貞昌院長和行政團隊，不變的目標。我們會全力協助年輕的爸爸媽媽，讓甜蜜多一些、負荷少一些。」

政院宣傳新制，黃昭順也透過臉書大方分享相關內容，「好康昭順報你知，全台家有小小孩，8月1日起每月權益記得申請哦。請至各區公所民政課辨理，帶以下證件即可辦理：雙証件，戶口名簿，郵政存簿影印。」

先前曾跟蘇貞昌槓上的黃昭順，這回大方分享政院政策，意外捕獲「野生蘇貞昌」在下方回文，「感謝黃委員對政院團隊的認同與分享，這是我們該做的！」衛福部也跟著蘇貞昌一起留言，「若是對於「未滿兩歲」的育兒津貼、托育補助有相關疑問，可參考我們的專區唷」。

網友看到黃昭順肯定蔡政府政績，紛紛留言，「 謝謝蘇院長總是衝衝衝讓好政策快速執行」、「謝謝小英總統和電火球院長」、「施政不分藍綠，民進黨執政團隊的努力也讓在野黨立委肯定了」、「感謝委員肯定我們衝衝衝跟小英的親民政績」、「感謝黃委員大力宣傳小英政府的德政」。

▼陳其邁分享育兒新制。（圖／翻攝自陳其邁臉書）