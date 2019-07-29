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漢子﹑禿子之間出了什麼事？　侯友宜4個字回應陳其邁

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▲新北市長侯友宜。（圖／新聞局提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新聞局提供）

記者袁茵／新北報導

高雄市長韓國瑜日前特別北上徵才，結果投履歷人數不多，被行政院副院長陳其邁暗諷韓國瑜和新北市長侯友宜兩人之間「出了什麼事情」，侯友宜29日下午也很斬釘截鐵地以「沒有意見」四個字公開回應。

陳其邁29日上午前往高雄視察，媒體詢問韓國瑜跟勞工局有北上去徵才，結果投履歷的人數只有80多個人，陳其邁說，「我想市長都要北漂了，也許很多人認為，既然市長都要離開，自己都要北漂，我為什麼要南漂？或者是在場地的一些問題，可能要問一下跟新北市長侯友宜到底中間出了什麼事情？花了那麼多預算要徵才，結果沒有人要來，我想市政府有很多地方可能要好好做一些檢討。」

對於被捲入韓國瑜徵才的話題，甚至衍生到漢子和禿子究竟出了什麼事，侯友宜29日下午在土城受訪時提到，「我還是回歸到我最基本上自己的想法，不要忘了我自己的初心，我出來就是想做事而已，一切以做事為最高的原則，別人怎麼想、怎麼看，我都沒意見，最有意見的是我自己，我只要告訴我自己，我做事的態度認真努力，為新北市民打拚是對的，這樣就是對的，其他人的想法看法我都表示尊重，沒有意見。」

至於韓國瑜有無親自來請託，侯友宜僅強調，「我相信我還是把自己的心裡最想做的事情，納為第一個要務，別人的意見、動作、行為，我覺得我都會尊重，我會放在心裡，我會更認真、更努力打拚，讓市民覺得說我們這個市長真的有夠認真，不論什麼事情我們先拚第一個，把我們市民的事情擺在最上面，這才是我要的事情。」

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關鍵字：陳其邁,韓國瑜,侯友宜,國民黨,2020總統大選

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