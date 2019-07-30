陳其邁臉書報喜「補助受災戶2萬元」　高市府「還沒收到公文」

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

719豪雨轟炸高雄，造成淹水災情慘重，行政院副院長陳其邁29日到高雄視察時表示，行政院已核定補助受災戶現金2萬元；但高市府這頭直到30日中午卻還沒接到任何消息。新聞局長王淺秋表示，自己也是從陳其邁臉書和媒體上得知此事，目前社會局也確認「還沒收到公文」，但只要願意補助，市府都非常感謝。

▲韓國瑜視察淹水狀況時，喊話要中央比照去年823標準加發補助。（圖／記者賴君欣攝）

719豪雨過後隔天，高雄市長韓國瑜在視察災情時喊話，要中央比照去年823水災標準，加發每戶受災戶新台幣2萬元補助。事隔9天後，行政院副院長陳其邁再度到高雄視察，宣布行政院已核定補助，並同步在臉書公布好消息，引來網友留言大讚「守護高雄邁邁最用心」。

▲陳其邁在臉書宣布行政院已核定補助。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

陳其邁在臉書報喜，但高雄市政府這頭卻完全「沒接到通知」，王淺秋受訪時表示，自己的確是從副院長臉書和媒體上得知這個消息，30日上午也跟社會局再度確認「都還沒收到公文」，也沒接到其他聯絡和通知，但無論如何，「只要是對高雄市民好，願意補助、我們都非常感謝而且尊重」。

▲王淺秋表示，截至30日中午前社會局都還沒接到公文通知。（圖／記者賴君欣攝）