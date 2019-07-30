拒絕暴力！國民黨表態聲援香港：中共軍事力量勿提油放火

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者羅婉庭／台北報導

針對大陸國務院港澳辦發言人於國務院記者會的談話內容，國民黨29日表示，企盼中共軍事力量切勿誤判情勢提油放火，再度加深香港民眾心中的反感。

港澳辦舉行關於香港當前局勢的立場和看法記者會，港澳辦發言人楊光表示，北京堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法。

對此，國民黨表示，希望大陸當局能正視香港民意的展現，了解民眾心中的不安與無力感，協助港府妥適處理多數港人的不滿情緒，雙方進行理性溝通才是化解敵意的根本之道。

國民黨強調，民主的價值在於多數民意的趨向能獲得充分的實現，但暴力相向並不妥當，暴力無法達到目標，港府與民眾應該自我克制，也企盼中共軍事力量切勿誤判情勢而導致提油放火的狀況，此舉不僅不智，反而會再度加深香港民眾心中的反感。

另外，針對港澳辦發言人強調，「一國兩制」的實踐取得了舉世公認的成就，國民黨重申，本黨堅決反對以「一國兩制」來處理兩岸問題的立場，堅信唯有「九二共識、一中各表、反對台獨」，才是維持兩岸和平穩定發展的重要基石。

▲國新辦記者會談香港局勢，港澳事務辦公室新聞發言人楊光出席。（圖／記者曾俊豪攝）