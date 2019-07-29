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郭粉被韓粉打取消台北場連署　劉宥彤：請理性！連署非官方動作

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▲▼郭台銘粉絲老虎軍團街頭連署。（圖／翻攝自臉書／正義老虎軍團）

▲郭台銘粉絲老虎軍團街頭連署。（圖／翻攝自臉書／正義老虎軍團）

記者羅婉庭／台北報導

對於近日郭粉發動總統連署及連署活動場合傳出暴力事件，永齡基金會執行長劉宥彤接受《ETtoday》記者電訪表示，郭台銘董事長對未來動向沒有任何表示，也重申連署不是官方動作，希望雙方理性。

劉宥彤表示，郭辦對支持者表達感謝之意，但是現現階段大家不用這麼辛苦，呼籲雙方粉絲都能保持理性，一切待董事長八月初回國後再決定。

郭台銘粉絲社群老虎軍團從26日展開連署活動，卻在連署場合傳出攻擊事件，一名陳姓郭粉被韓粉打傷，因此台北場的連署暫停一天。對此，陳先生的家屬接受電訪時表示，「不清楚先生有被打傷，只知道眼鏡壞掉了」。

老虎軍團下午在媒體社群中發出通知，指出陳先生因身體不適而取消在新竹的說明記者會，但記者經聯繫陳先生家屬後得知，記者會並沒有取消，而是於新竹煙波飯店進行中，家屬也不清楚「驗傷單」被發在媒體社團中。

被指控攻擊陳先生的周姓老翁偵訊時表示，他是藍營支持者，並非韓粉，只是覺得全代會已經提名高雄市長韓國瑜，就沒必要再辦挺郭活動，而且不想看到藍營分裂而敗選，才會與對方爆發衝突。

▲郭台銘粉絲被韓粉攻擊、眼鏡斷掉。（圖／翻攝自老虎軍團媒體群）

▲郭台銘粉絲被韓粉攻擊、眼鏡斷掉。（圖／翻攝自老虎軍團媒體群）

▲郭台銘粉絲被韓粉攻擊、眼鏡斷掉。（圖／翻攝自老虎軍團媒體群）

▲▼郭台銘粉絲老虎軍團副團長Kiki臨時表示「不連署了」。（圖／翻攝自老虎軍團媒體群）

▲郭台銘粉絲老虎軍團副團長Kiki表示「不連署了」。（圖／翻攝自老虎軍團媒體群）

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關鍵字：郭台銘,老虎軍團

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