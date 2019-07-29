郭台銘恐分裂國民黨　中評委要吳敦義弭平：「這些人」納輔選系統

▲吳敦義出席國民黨中評會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨全代會28日順利落幕，中評委會議緊接著也在29日於黨部舉行，不少中評委喊話鴻海董事長郭台銘展現團結精神，也呼籲黨員要比以前的選舉更要徹底動員，歷任的主席、副主席、中常委、幹部徹底輔選總統與立委，一心支持總統候選人韓國瑜。

中評委李伯元建議，「黨中央務必設法促進大團結並爭取中間選民，贏得大選，湔雪前恥、重返執政」。他指出，國民黨今年黨內總統初選群雄並起，過程中有不參加初選者，有不簽競選公約者，尤其初選黨內互打，埋下分裂的隱憂。初選後，黨中央要籲請相關人士發揮民主風度，團結一致凝聚力量，共同為黨與國家前途著想。

李伯元表示，黨中央主動促團結、支持國民黨的候選人贏得大選，他也提出三個辦法，包括：第一、由歷任黨主席、黨內大老、初選參選人、中常委、中評委等組成輔選委員會，設法促進大團結，勸導有意參選者都支持韓國瑜，第二﹑中常委，中評委，黨務顧問，各級義務黨工（包括退休）全部依居住戶籍地區，納入各地輔選系統。第三﹑設專案小組，研擬攻防立破之道，防止對手動用行政資源等，以致詭計得逞。

中評委黃炎東也指出，民進黨素有「為達目的不擇手段」的傳統行徑，面對對手奧步，國民黨應有危機意識，只有團結才有可能拿下2020的勝選。

黃炎東喊話吳敦義，在黨內初選後黨內應迅速集結中央、地方、海外黨員、黨代表的力量，以黨主席超然高度、凝聚全黨向心力，弭平分裂，支持韓國瑜。

▲中評委贈送著作給吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨中評會，會議主席許水德。（圖／記者李毓康攝）