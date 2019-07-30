華聞快遞／華為上半年營收4013億元人民幣　計劃全年研發投入1200億元人民幣

▲ 華為2019年研發投入1200億元人民幣。（圖／路透）



《北京》華為上半年營收4013億元人民幣 計劃全年研發投入1200億元人民幣

華為2019年上半年實現銷售收入4013億元（人民幣，下同），同比增長23.2%，淨利潤率8.7%。華為公司董事長梁華表示，計劃2019年研發投入1200億元。（中新社）

《四川》四川舉行萬名行政執法人員大考試

四川省行政執法人員資格考試30日正式開考。4.5萬名行政執法人員在四川142個考點參加此次考試。據了解，今年將行政執法三項製度、新修訂的行政處罰法等內容列入必考內容。當中，從近3萬道執法人員考試題庫中精選出400道作為此次考試題庫，對考題的難度和考點的權重進行了測評。（中新社）

《天津》天津市全面推行企業新型學徒制

天津日前全面啟動企業技能人才培養新模式，在「海河工匠」建設政策框架下，制定了企業新型學徒制實施辦法，通過政策引導、資金支持，鼓勵企業和職業院校、培訓機構開展合作，共同培養企業高技能人才，促進企業轉型升級。（新華社）

《廣西》第28屆海峽兩岸關係學術研討會在南寧開幕

由大陸全國台灣研究會、中華全國台灣同胞聯誼會、中國社科院台灣研究所共同主辦的第28屆海峽兩岸關係學術研討會30日在廣西南寧開幕，來自兩岸及港澳的90餘名專家學者與會。本次會議以「深化兩岸融合發展，推動祖國和平統一」為主題，圍繞台灣政局發展態勢研判、新形勢下兩岸關係的挑戰與應對等議題展開探討。（新華社）

▲第27屆海峽兩岸關係學術研討會。（圖／CFP）



《吉林》吉林蛟河打造「東北亞石都」 產品銷往海內外

中國北部石材循環經濟產業園奠基儀式30日在吉林省蛟河市舉行。據悉，天崗產業園域內花崗岩總儲量達100億立方米，石材產品佔中國東北地區市場份額60%以上，佔吉林省市場份額80%以上，部分產品銷往俄羅斯、韓國、日本及東南亞等地。（中新社）

《北京》騰訊宣布開放安全中台 降低數字安全建設門檻

為期兩天的第五屆互聯網安全領袖峰會( CSS2019 )30日在北京開幕。為了降低客戶的安全建設門檻，騰訊副總裁丁珂在會上宣布，騰訊將面向產業鏈合作夥伴全面開放安全中台能力。（中新社）

《廣東》廣州新增3萬套人才公寓和公租房

廣州市政府近日正式印發了《關於進一步加快促進科技創新的政策措施》，包括補貼在穗工作的境外高端人才、新增人才公寓和公租房等，來進一步吸引科創人才，加快提升自主創新能力。（羊城晚報）

《香港》香港發一號風球戒備信號 港珠澳大橋香港連接路限速

綜合香港《星島日報》網站報導，30日下午3時40分，香港天文台發出一號風球戒備信號，表示有熱帶氣旋在香港約800公里範圍內，可能對香港造成影響。由於強風關係，港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制至每小時50公里。（星島日報）

▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

