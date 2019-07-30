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影／3小時不合作運動！示威者「遊擊突襲」港鐵站...緊急按鈕被按123次

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記者蔡儀潔／綜合報導

為抗議港鐵和警方處理「元朗襲擊」的手法，香港市民今（30）早進行「不合作運動」，從7點半開始打遊擊突襲不同港鐵站，造成多線路列車服務一度暫停，期間月台安全按鈕被按76次、列車緊急按鈕被按47次。此外，新巴職工會以及巴士業職工會聯盟也響應「全港大塞車」行動。

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

▲香港「721」元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

綜合港媒報導，港鐵調景嶺站於7點40分左右，數十名戴口罩的黑衣示威者利用背包與身體，阻撓列車車門關閉，造成列車無法行駛。隨後於8點50分，黑衣人轉為在調景嶺站往北角方向，進行不合作運動，阻礙車門關閉。過程中，車廂內有準備上班的市民不滿被阻礙，與阻擋示威者發生口角。

抗議民眾9點多突襲不同港鐵站，阻礙北角站往堅尼地城方向車門關閉。候車乘客表示，港島綫北角站往堅尼地城方向大約阻塞30分鐘，有救護員到場，但未能找到傷者。車廂內大部分乘客沒有反應，個別乘客指責工作人員不處理事件，列車車長則不斷呼籲「請勿阻礙車門關閉」。

▲▼港鐵列車車門受到大批民眾阻攔，導致無法發車。（圖／翻攝自熱血時報網站）

▲港鐵列車車門受到大批民眾阻攔，導致無法發車。（圖／翻攝自熱血時報網站）

港鐵隨後宣佈，受北角站有列車車門受阻影響，港島線銅鑼灣站至太古站列車服務暫停，堅尼地城站至銅鑼灣站列車服務維持五分鐘一班車，太古站至柴灣站列車服務維持五分鐘一班車，港鐵安排免費接駁巴士。一直到11點19分，港鐵才宣佈港島綫及觀塘綫列車受阻的事故已妥善處理，列車服務逐步回復正常。

港鐵總經理鄭群興12點45分出面回應稱，觀塘線、港島線、荃灣線及將軍澳線均受事件影響，期間月台安全按鈕被按76次、列車緊急按鈕被按47次，其中一列在調景嶺站開出往黃埔方向列車滯留車站達1小時，影響其他往來列車。

鄭群興表示，明白部分人有意見想表達，但應該顧己及人，不應阻礙車門；而對於乘客要較長時間等候接駁巴士，希望乘客體諒。

▲▼香港巴士傳出坐墊藏針，乘客人心惶惶。（圖／CFP）

▲職工盟屬下巴士業職工會聯盟響應「全港大塞車」行動。（圖／CFP）

除了港鐵，亦有抗議人士發起「全港大塞車」行動，呼籲市民駕駛私家車上班，「並在適當時候慢駛至停車，務求將鐵路及陸路交通癱瘓」。職工盟屬下巴士業職工會聯盟響應行動，呼籲巴士司機今日以「安全速度駕駛」，以行動聲援日前就「721」元朗襲擊事件以真名聯署的港鐵車長，以及要求成立獨立調查委員會等。

不過，港鐵、巴士上午並未發生罷工事件，平日車水馬龍的紅磡海底隧道因車多，出現輕微堵塞。除了調景嶺等港鐵站，香港大眾交通大致維持日常情況。

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