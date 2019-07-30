郭台銘神隱半個月喊「想念台灣...」　粉絲激動狂回：很多人也想你！





▲郭台銘。（圖／記者吳奕靖攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統初選結果公布後，立刻飛到海外「沉澱」自我，至今仍未回台，使許多支持者內心充滿焦急，挺郭社團「正義老虎軍團」甚至為此發動連署，希望把他喚回台灣選總統。郭台銘30日於臉書上發文，其中Hashtag「想念台灣」，讓許多網友感動留言「也想你了」。

郭台銘30日在臉書上PO出關於桃園觀音區樹林新村的文章，直指這個村子被稱為「癌症村」，是件很哀傷的事，「我承諾了『樹林新村』村民提供健康檢查、協助村民瞭解個人健康狀況，我人不在台灣，7月28日感謝永齡健康基金會同事，觀音區衛生所、樹林里里辦公處、台南市立安南醫院、立達診所等共同合作，提供村民個人健康檢查，癌症篩檢，協助村民從家族病史與個人健康做綜合評估，雖然不一定馬上找到驚人的發現，但我想可以安慰了大家常年來心中對癌症與疾病的恐懼，謝謝各投入單位的義舉和辛勞！」

郭台銘說，「村民的數據在得到允許及去標示化，可以投入大數據研究，得到更多以前不知道的事情！事出必有因，生病也有因，科技的發展，影響了所有人！不需要懂AI ，不需要懂大數據，但我們每個人都想知道「為什麼生病，如何不生病」！對未來，對健康我們還能做更多，我提出的大健康產業是台灣可發展並傲視亞洲的產業，發展一個數兆美金的產業，同時為國民健康創福祉～福國利民永遠是果凍的目標！」

值得一提的是，郭台銘在文末Hashtag「#想念台灣」、「#果凍粉絲辛苦了」，引來許多粉絲們在底下留言「想念您，休息一下回來看大家喔！」、「懇請果凍不要放棄台灣！也希望台灣不要放棄更好的未來！」、「我們想你了！」、「期待郭懂下一步，很多人也想你了」。

▼郭台銘談桃園觀音區樹林新村。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）