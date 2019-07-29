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全代會獨缺郭台銘、吳敦義憂二度分裂　韓國瑜披藍袍上2020戰場

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▲▼韓國瑜出席國民黨全代會,與黨主席吳敦義同台。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義、韓國瑜出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

2019年國民黨全國黨代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，各縣市黨代表、五位歷任黨主席、副主席及中央委員、中評委、中常委齊聚一堂，重要任務包括正式提名韓國瑜為總統候選人、107年決算書表案、黨章修正案以及現階段政治任務案的決議。

韓粉加持！韓國瑜經初選洗禮終批戰袍、領藍軍上2020戰場

高雄市長韓國瑜在去年九合一大選迅速崛起，刮起台灣政壇史無前例的韓流，如今過關斬將通過國民黨黨內初選民調，28日正式獲得全國黨代表同意代表國民黨角逐2020總統大選。韓國瑜在全代會上感性致詞，坦言這是一個千斤萬擔壓在肩頭的責任，原本以為只會感到無比光榮的他，此刻只有沉重無比的心情。

韓國瑜表示，一場保衛中華民國的真正戰役才正要開始，也不會是一場揖讓而升、下而飲的君子之爭，而是一場攸關中華民國存亡與下一代未來的生死鏖戰；他強調，未來四年關係著國家命運，全民要做出莊嚴的選擇，選擇鬆綁經濟還是綑綁民主、選擇對外開放還是閉關鎖國、選擇兩岸穩定還是台海危機，「明年我們選的不是顏色，而是方向」，選擇走向正確的方向。

外界認為，尚未開戰就來勢洶洶的民進黨提早組織了縝密的「戰鬥內閣」，頻頻進攻、砲火集中於韓國瑜一身，試圖讓他在上戰場前就成傷兵。韓國瑜說，過去民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」這七個字，打動了多少人心，而今天民進黨執政三年多來，這七個字已經換成了「貪汙、腐敗、愛權力」，有理想、清廉的民進黨已消失，只剩政治鬥爭、製造對立。

但韓國瑜在上任高雄市長後，除了不少次失言、施政飽受批評與放大檢視外，市民更認為他違背諾言、上任不到一年就參選總統，罷免連署也在市井間發酵。他在全代會上表示，也許在有些人心目中，我不是一個理想的總統候選人，更不是天縱英明的領導者；但是民主政治不是選出一個人來解決所有的問題；而是要選出一個人，不但能夠讓人民作主，還要是一個能夠和人民站在一起解決問題、開創未來的人。

他說，民主政治就是自作自受的政治，世間無巧合、萬事皆因果，希望民眾做出正確的選擇，他強調，台灣需要重整旗鼓、重新開機，人民不要「又酸又辣又骯髒的政治」，要的是又香又甜又快樂的生活。韓國瑜也回憶台灣經濟起飛的1960年代高雄創立世界第一個加工出口區、1970年代的十大建設、1980年代竹科落成，回頭看這些經濟奇蹟，2019的台灣又創造了什麼，值得我們思考。

面對內憂與外患的夾擊，韓國瑜喊話海外僑胞，用「所有可能的管道」告訴他們居住地的國會議員、市長、市議員，甚至總統，讓他們知道民進黨執政無能，正把海峽兩岸帶向戰爭邊緣，未來必定影響國際社會的穩定；他的擔憂也指向黨內的鬆散與軟弱，民進黨在初選後被外界形容如三秒膠般迅速團結，反觀藍營呢？準備好迎接這一場中華民國的生死保衛戰了嗎？

▲▼國民黨全代會閉幕典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨全代會閉幕典禮。（圖／記者湯興漢攝）

黨章修正案全通過　吳敦義鞏固黨內地位後考慮爭「國會龍頭」

日前中常會上核備的三條黨章修正案28日在全代會上全部表決通過，一、第17條：刪除總統兼任黨主席條文內容，落實主席由全體黨員選舉的制度及精神，因此吳敦義確定繼續擔任黨主席至完成任期。二、第22條：增列縣市長5人擔任指定中常委，為讓具民意基礎的縣市長進入黨內決策圈，達成組織內造化，更接地氣。三、第39條：撤銷黨籍處分由過去中央考紀會議決「核備」後執行，改為由中常會「核定」後執行，是因應前立法院長王金平過去撤銷黨籍案所做的調整。

除此之外，全代會上依序處理八案黨代表連署案，其中較受關注的是中常委選舉延至2020大選後，以備全力輔選。中常委改選原訂兩年一次，依規定今年10月必須改選，但黨代表認為適逢迎戰明年總統、立委大選，屆時黨部應全心全力投入輔選，研議明年3月再改選中常委，此案獲得共識、順利通過。

藍營各陣營因激烈的初選中產生分裂，至今仍缺兩角，就是榮譽黨員、鴻海創辦人郭台銘及前立法院長王金平，韓國瑜為此分別拜會了與王金平交好的前黨主席連戰、與郭台銘是摯友的前總統馬英九，懇請前輩們「勸一勸」兩位，促成黨內團結，避免脫黨造成二度分裂，明年必敗；而5位初選參選人僅郭台銘缺席此盛會，引發外界聯想。

對此，吳敦義在全代會上除了細數民進黨三年多來的執政缺失，更呼籲黨內團結，代表國民黨參戰2020的韓國瑜、各縣市立委都是經由公正、公開的機制選出，他們都值得信任，為了這場關乎國民黨與國家成敗興衰的關鍵戰役，全體黨員一定要一心一德、貫徹始終的支持。

至於郭台銘粉絲發動連署，吳敦義直言無法阻止，但郭董是以拚經濟為參選主軸，不至於要在現在造成黨分裂，乃至於讓中華民國繼續延宕，不認為這是他的初衷，願郭能鄭重思考。

吳敦義也檢討，藍軍不能忘記過去慘痛的教訓，失去了地方及中央執政權與立法院多數，有需要反省的地方，雖然去年九合一地方選舉，獲得15席地方縣市首長、19席的縣市議會議長，也不能以取得這個成績驕傲自滿，而是戰戰兢兢地接受人民的付託與檢驗，重申要集中力量、爭取明年1月11日的勝選。

另外，日前有黨員建議應將吳敦義列入不分區立委名單，全力衝刺立委選情，若國民黨在2020年取得國會過半優勢，吳將可擔任立法院長。對此，吳敦義在全代會上受訪時鬆口「要思考一下」。

他說，不分區立委名單約在10月才決定，時候還早，他也坦言已經做過三屆立委，皆非不分區，「也許現在有同志希望他做什麼樣的事，會慎重考慮」，明顯不排除這個選項，未來動向值得關注。

▲▼韓國瑜出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜正式被提名為國民黨總統候選人。（圖／記者李毓康攝）

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