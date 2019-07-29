中評會／吳敦義：蔡英文還在享受ECFA利益　勸她不要太兇太狠

記者羅婉庭／台北報導

國民黨全代會28日順利落幕，中評委會議29日在黨部舉行，黨主席吳敦義致詞表示，總統蔡英文現在還在享受ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）的利益，勸她不要太兇狠。

一年一度的國民黨中評會全場座無虛席，吳敦義致詞時直批，民進黨政府以兇狠、違法的情況在清算國民黨，將近三年黨非常辛苦，以及九合一大選候選人都非常努力。吳敦義表示，明年韓國瑜努力贏得總統，立委也要爭取國會過半，用最公平的方式產生，57席剛過半，但國民黨的目標訂在60席，才能撥亂反正、重返執政。

吳敦義說，今年是他第三次以黨主席職位參加這場會議，不過這次情況較為特別，本黨歷經民進黨政府三年來，非常兇狠、違法、違反道德的清算鬥爭，包括不當黨產處理條例與促進轉型條例，所有黨工及參加九合一大選的候選人們仍非常努力，在去年九合一大選中締造佳績，在22縣市取得15縣市長，22縣市議會贏得19縣市議會議長。

他表示，最值得珍惜的是，這場九合一大選，締造了中華民國地方自治及選舉以來最佳典範，沒有任何賄選案件、選舉訴訟、選舉糾紛，或違紀參選情況。

吳敦義說，國民黨九合一選舉，在兩千三百萬同胞中，贏得、治理的人口是1500萬，民進黨則為600萬，非藍非綠的柯文哲所治理的則為台北市270萬人口。是前所未有的佳績，但因此也有了後遺症。



他說，看到地方選舉大勝，大家覺得藍天再現機會到了，因此很多人想要爭取總統大選，黨員有勇氣參與總統或立委選舉是好事，但要用最公平、合理方式產生候選人；2008年藍營在立法委員113席中，曾贏得81席，外加5席黨友，締造86席佳績，他期望這次能突破紀錄。

吳敦義說，蔡英文現在還在享受ECFA的大陸免稅利益，勸她不要對國民黨太兇、太狠，應好好讓兩岸和平穩定發展、讓政府廉能有效率；他指出，陳水扁執政時免簽國54國，2008年交給馬英九後在三年內增加到164個免簽國， 當兩岸和平時就不會互挖邦交國，他也批評蔡英文沒有好的政績，只有不好的動機。

▲國民黨中評會，吳敦義致詞。（圖／記者李毓康攝）