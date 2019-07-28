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全代會／黨中央接地氣！全代會通過新增黨主席指定5席縣市長為中常委

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▲▼吳敦義出席國民黨全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義出席國民黨全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，黨章第22條增加5席由黨籍直轄市與縣市長擔任的指定中常委，全代會上正式通過。

黨章第22條中央常務委員會置常務委員39人至44人，由下列人員組成之：一、選任常務委員32人，由全國代表大會代表從中央委員中票選之。二、指定常務委員7人至12人，由主席指定本黨籍縣市長5人，青年團總團長及全國青年工作總會總|總會長擔任，執政時另由主席指定黨籍政務官5人。全國青年工作總會總會長選舉辦法另訂之。

此條修正目的為讓具民意基礎的縣市長進入黨內決策圈，並達成國民黨組織內造化。另外，指定中常委人數分別為執政時為12人，未執政時為7人。

另外，修正黨章第39條撤銷黨籍處分由中央考紀會議決後執行，改為由中常會「核定」後執行，全代會上也正式通過。

黨章第39條修正案，將「撤銷黨籍處分由中央考紀會議決後執行」規定，改為由中常會核定後執行，拉高規格與「開除黨籍」同一標準，是因應立委王金平過去撤銷黨籍案所做調整。中常會上三案都已通過，將送7月28日全代會核備。

國民黨黨章研修小組建議刪除第17條現行黨籍總統當然兼任黨主席、第22條增加5席由黨籍直轄市與縣市長擔任的指定中常委、第39條撤銷黨籍處分由中央考紀會議決後執行，改為由中常會核定後執行，而17、22條的修正都被解讀為鞏固吳敦義黨內領導地位。

稍早已正式提名通過黨內初選的高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選；歷任前主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都出席見證。

這次全代會仍維持去年「革新團結、重返執政」的主軸，結合所有認同和支持國民黨的力量，全力重返執政、撥亂反正。大會設計橋段安排韓國瑜手持鋤頭並做鏟土動作，象徵國民黨重返執政要「鋤舊創新」，以及提名的60位立委參選人則要推擲保齡球，讓代表民進黨執政弊端的綠色球瓶「全倒」。下午的閉幕儀式則安排擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，要讓國民黨團結並向上起飛。

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關鍵字：全代會,郭台銘,國民黨,2020總統大選,吳敦義,韓國瑜

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