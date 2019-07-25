郭台銘拒出席全代會　歐陽龍喊話：快回到國民黨懷抱

▲國民黨全代會前記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘不出席國民黨全代會，發言人歐陽龍25日表示，初選的過程公平、公正，跟天體營一樣透明，他也強調，到時候所有問題都會迎刃而解，總是需要一點沈澱的時間，也希望郭台銘回到國民黨的懷抱。

國民黨下午在黨部召開全代會前記者會，公開當天將義賣的文創小物，文傳會製作兩款文創小物，第一項是結合黨史館史料，製作出紀念國軍U2偵察機「黑貓中隊」的手搖杯提袋，第二項則是黨徽的悠遊卡鑰匙圈。

此外，當日也將準備「先人物品復刻版」物品，包括國父孫中山先生的「總理親筆三民主義原稿」復刻板及先總統蔣中正的眼鏡，手套，各都僅有一套，都起標50萬，預定在當日上午會議中場休息時間進行拍賣。

全代會28日登場，大會全程約6個鐘頭，活動前15分鐘為開會典禮及黨主席吳敦義致詞，會議分三個階段，第一次會議由吳敦義主持，報告全代會相關事項、通過國民黨第十五任總統提名人、韓國瑜致詞15分鐘分鐘，以及一個小時的提名立委造勢。

第二次會議由副主席曾永權主持，通過中評委員（含中評委主席團主席）聘任及追認案、追認考紀會主委及委員案、通過107年度決算書表及因應《政黨法》相關財產處分案，隨後討論黨章修正案及現階段任務案（總統、立委輔選）。

第三次會議由副主席郝龍斌主持，曾永權10分鐘的黨務報告後，由黨團總召曾銘宗做立院黨團工作報告，隨後進行30分鐘討論決議文；最後留有25分鐘處理臨時動議。

歐陽龍說明，五位前黨主席連戰，馬英九，吳伯雄，朱立倫，洪秀柱都將共同出席全代會，前立法院長王金平也確定出席，為2020勝選營造團結氛圍。

▲全代會義賣小物。（圖／記者羅婉庭攝）