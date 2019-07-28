全代會／國民黨刪總統兼任黨魁條款　吳敦義位子保住了！

▲國民黨主席吳敦義出席全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，黨章研修小組建議刪除第17條現行黨籍總統當然兼任黨主席，正式通過。

黨章第17條，「總統兼任黨主席條文內容，以落實主席由全體黨員選舉的制度及精神。」，在全代會上表決後確定刪除，吳敦義將繼續擔任黨主席至完成任期。

日前中常會上通過修改三條黨章，刪除第17條現行黨籍總統當然兼任黨主席、第22條增加5席由黨籍直轄市與縣市長擔任的指定中常委、第39條撤銷黨籍處分由中央考紀會議決後執行，改為由中常會核定後執行，而17、22條的修正都被解讀為鞏固吳敦義黨內領導地位。

稍早已正式提名通過黨內初選的高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選；歷任前主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都出席見證。

這次全代會仍維持去年「革新團結、重返執政」的主軸，結合所有認同和支持國民黨的力量，全力重返執政、撥亂反正。大會設計橋段安排韓國瑜手持鋤頭並做鏟土動作，象徵國民黨重返執政要「鋤舊創新」，以及提名的60位立委參選人則要推擲保齡球，讓代表民進黨執政弊端的綠色球瓶「全倒」。下午的閉幕儀式則安排擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，要讓國民黨團結並向上起飛。

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