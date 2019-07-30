「這四年與民進黨關係必然惡化」　吳崢：時力面臨小綠陰影

▲吳崢。（資料照／記者徐政璿攝）

記者張乃文／綜合報導

國安局私菸案爆發後，傳出不少聲浪認為揭發此案的時代力量此舉影響與民進黨間的關係，同時也可能打擊到總統蔡英文的選情。時代力量前發言人吳崢認為，「時代力量在這四年與民進黨關係惡化是一個必然的結果」，他提出3個認為黨的核心論述必須要能夠回答選民的問題。除此之外，他也表示，時力必然面對應該跟民進黨合作共抗國民黨。

吳崢30日發出了9000多字的長文，談及時代力量黨內問題。對於被貼上小綠標籤、定位為小綠的框架裡，他說，時代力量的內部分歧，最大程度是體現在「對民進黨的態度」上。

吳崢表示，「小綠」這兩個字的陰影是如此壟罩在眾多時力黨人心頭，但究竟什麼是小綠？怎樣才算是小綠？這樣的定義卻從沒有被談清楚過，似乎小綠是一個外界與媒體貼上的標籤，只要一但貼上就要使勁把它甩掉，這個黨是不是小綠竟處於被動狀態，小綠成了故事中的惡龍，人人都知道山谷的背後有條惡龍，卻從沒有人真正看過。



他說，這是因為時力內部「從未統合」的緣故，過去幾個黨內例子和民進黨的競合關係呈現了高度不一致。他提出疑問，小綠的定義卻從沒有被談清楚過，似乎小綠是一個外界與媒體貼上的標籤，這個黨是不是小綠竟處於被動狀態。

他分析，白話講就是雖然時力本身也喊要和民進黨一起打倒國民黨，但民進黨做得好那選民自然集中支持民進黨，時力反而必須在民進黨的缺陷中證成自己的價值，制度本身的框架註定了時力與民進黨的衝突。



吳崢認為，這樣的焦慮，來自於時代力量本身和民進黨的關係一直渾沌不明。時代力量成立之初的政黨定位非常單純，就是時代力量「吸引中間、理念派選民，整合傳統綠營群眾的支持，來扳倒國民黨連霸選」。但這樣的想像「迅速在時力成功進入國會後破滅了」，因為民進黨單獨取得了過半席次，時力戰略想定中的關鍵少數高地不存在。





▲吳崢9632字檢討時代力量內部問題。（圖／翻攝吳崢臉書）

「時代力量在這四年與民進黨關係惡化是一個必然的結果」，吳崢分析，台灣的選制本身就對小黨極為不利，在時代力量成長為第二大黨之前，永遠在單一選區：總統、縣市首長、立委都必須面對是否支持民進黨和合作與否的問題，也就產生小綠陰影。

吳崢更提出3個對外而言，黨的核心論述必須要能夠回答選民的問題，包括「我們從哪裡來、我們該往哪去、所以我們現在要做什麼」他直指，對時力來說，如果順著國民黨228屠殺台灣人、白色恐怖、等歷史軸線走，那最終必然導向國民黨不倒、台灣不會好的終點；也就「必然面對應該跟民進黨合作共抗國民黨的道德結論」，這是大綠小綠之爭真正的源頭，「也是我認為時代力量目前應該和民進黨採取的戰略位置」

吳崢說，倘若時力真正想走出一條長久、穩固、與台灣土地相連的第三條路，那麼應該回頭在既有史料中重新爬梳，尋找並建立一條全新的歷史切入面，這是時力真正應該去發掘的路線。