快訊／「別忘了還要跟蔡英文辯論」趙守博要韓國瑜宣示：當選總統前不喝酒

▲韓國瑜出席國民黨全代會，與黨主席吳敦義同台。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨全代會28日順利落幕，中評委會議29日在黨部舉行，中評委趙守博指出，黨內要幫助韓國瑜，建立堅強團隊，不是只有一個小圈圈，別忘了明年還要跟總統蔡英文辯論，要他在選前宣示戒酒。

趙守博表示，民進黨已經準備好要讓國民黨三輸，輸總統、輸立委、罷免高雄市長韓國瑜，他力勸韓國瑜一定要做好高雄市政，尤其8月颱風馬上就來，。

「別忘了韓國瑜去年的時候靠坑洞當選，人家今年也可以挖你的坑。」趙守博說，選總統不是選市長或北農總經理，一定要對黨政議題、國家議題深入的了解，黨中央也要幫助他建立堅強團隊，不能只有一個小圈圈，「別忘了明年還要跟總統蔡英文辯論」。

他也指出，韓國瑜的言行一定會被民進黨放大檢討，他舉出農舍的問題、常被攻擊的喝酒問題，有責任要澄清，或是宣示一直到當選總統不喝酒，更應該自我檢視與改進，他也喊話吳敦義要提醒韓國瑜跟韓粉，從現在開始唯一目標就是讓韓國瑜當選、國會過半數、高雄市長不會被罷免，不能做親痛仇快的事情，不能把朋友打成敵人，韓國瑜要好好約束韓粉、團結一致。

除此之外，趙守博也建議黨中央應該全力挽留鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平為國民黨奮鬥，並納入他們的意見為黨的政策，不分區立委也要提名有號召力、執行力的人，才能在立法院發揮最大功能。

▲國民黨中評委趙守博。（圖／記者李毓康攝）

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