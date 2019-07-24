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台北市體育局補助全國跆協500萬！應曉薇質疑：竟可不用拿憑證核銷？

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▲▼台北市議員應曉薇。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員應曉薇。（圖／資料照／記者李毓康攝）

社會中心／綜合報導

台北市議員應曉薇身兼台北市跆拳道協會理事長，今（24日）見到全國跆拳道協會弊案被揭發，爆料者不僅指出跆協透支千萬、涉嫌報假帳、苛刻辛苦出國爭取榮譽的選手，更指控理事長吳兩平多次挪用公費。對此應曉薇表示，被發現是遲早的事，理事長帶頭與幾位核心幹部的貪、亂全跆拳道人皆知，應曉薇感嘆這群人根本視跆拳道武德精神「禮義廉恥」於無物，對不起跆拳道全體會員，更對不起社會大眾。

應曉薇同時揭露，冰凍三尺非一日之寒，補助單位未核實監督補助款才會讓全國跆拳道協會非法成員上下其手，例如台北市體育局補助全國跆協世界品勢錦標賽500萬，竟回覆議員標案統包不用拿憑證核銷，針對此事，應曉薇也要求柯文哲給市民交代，這其中，去年台北市體育局超過500萬不用憑證核銷的補助高達19筆。

應曉薇表示台北市跆拳道協會前陣子也深受其害，全國跆協吳理事長上任後竟試圖想剝奪50年老字號台北市協會權益，當時協會立即對全國跆協提出假處分，雖然最後法官認為台北市跆拳道協會尚無具體會員流失的事實建議直接訴訟，沒想到全國跆協理事長連什麼叫假處分都不懂，自導自演左手寫給右手公文亂發，結果公文慘遭體育署打臉。

應曉薇痛斥今日全國跆協不知道悔改檢討還要保留法律追訴權看了都可笑，殊不知全國跆拳道人對理事長多寬容，每個人都對協會保留法律追訴權，而理事長虧空協會負債千萬竟然還好意思對媒體說為協會花了1000多萬，錢在哪？花在哪？

應曉薇說早預言今日全國跆協的下場，吳理事長上任後與被判刑、被除名的跆拳道敗類結合一氣除了同流合污還能做什麼？她也重砲批評體育改革、國體法的立法不夠周詳，一句「全民參與」又未設限排黑，果然蛇鼠一窩通通來報到，若再碰到個貪婪理事長，可不熱鬧。

▲▼ 跆拳道協會理事長吳兩平 。（圖／記者洪偵源攝）

▲全國跆協吳理事長吳兩平。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

應曉薇代表台北市跆拳道會員、家長，期盼檢調儘快徹查跆拳道舞弊群，以還給跆拳道界絕大多數單純、乾淨的選手、教練、道館ㄧ個公道，也請檢調給全民一個交代，了解官府有沒有人裡應外合也涉案其中。台北市議員應曉薇批評堂堂一個體育署，甚至台北市體育局，半年共補助全國跆協4千多萬，台北市體育局的500萬補助還可不用拿憑證核銷，現在弊案發生想卸責？人民的納稅錢亂補助竟不用監督這不是失職什麼才是失職？

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關鍵字：台北市體育局,台北市跆拳道協會,全國跆拳道協會,應曉薇,吳兩平

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