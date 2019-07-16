全球5千 IB課程學校台灣僅8所！應曉薇籲家長重視孩子自主學習

▲台北市議員應曉薇長期關注教育。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

台灣高呼「快樂學習」教改口號多年，填鴨式教學系統始終未見明顯改善，甚至讓孩子們對於未來更茫然。曾提案「IB課程」制度的台北市議員應曉薇16日於臉書上分享，北市4所公立高中正式開辦國際文憑課程，並誠心呼籲家長重視IB課程，培養孩子自主學習能力，將有助未來與國際接軌。

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▲應曉薇呼籲家長重視並搜尋一下什麼叫做「國際文憑課程」。（圖／翻攝自臉書）

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Programme，又稱IB課程、國際文憑課程）賦予學生跨學科思考的能力，目標是要教育學生全方面思考，被全球教育界認可為最高學業水準的教育項目。目前全球已有4949所IB學校教授6399個IB項目，（中國大陸136所、港澳62所、日本58所等），臺灣至今卻只有8所，明顯落後於全球教育趨勢。

而在2018年台北市議員應曉薇即曾與歐陽龍、王世堅等共計12位議員聯署提案，要求臺北市政府教育局成立國際文憑大學預科課程研習小組與國際接軌；今年台北市中正、西松、育成、南港4所公立高中已正式推動國際文憑課程，讓高中生3年內修讀完成便能申請或銜接國外大學，提供公立學校的學生接受國際化教育的機會。

應曉薇在臉書上分享自己去年即率先提出IB學制，很開心今年開始看到北市4所公立高中開辦國際文憑課程的小成果。衷心建議家長都應該花點時間搜尋什麼叫做「國際文憑課程」。她認為台灣在這方面的教育起步已晚，耽誤學生太多了，呼籲教育部應有積極作為建構與世界接軌的新學習模式。