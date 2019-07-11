日本乳酸菌飲料「可爾必思」最高！無加糖「沁涼輕爽」引爆今夏鹹酸甜熱

▲被日本人奉為國民飲料的「可爾必思」，推出「沁涼輕爽」全新配方，讓人等不及想消暑一夏！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

夏天熱到炸，手搖店擠滿等飲料的客人，便利超商的顧客也大排長龍拿著冰涼飲料等結帳。然而觀察一下就會發現，每年的夏季飲料趨勢一直在變，早期是珍珠奶茶，再來是酸甜消暑、強調補充纖維的水果茶。戒不掉冷飲沒關係，因為市面上的飲品愈來愈講求清爽健康，過去的經典飲品也都相繼推出減糖，甚至無加糖配方，要讓怕胖、怕負擔的消費者都能大口暢飲！

尤其在辦公室坐一整天的上班族，更致力追求健康生活，聰明的他們於是把消暑目標鎖定在「乳酸菌飲料」身上。咕嚕咕嚕喝下肚的同時，也能幫腸道注入好菌，儘管市面上有超多乳酸菌飲品可選擇，但對於許多人來說，來自日本、從小喝到大的「可爾必思」，一直都在心底佔據一個不可動搖的地位。「可爾必思」包裝上白底水藍色的Logo，與象徵銀河星星的水珠點點，經典設計讓人一看體感溫度有下降的fu，讓今年2019年歡慶百年生日的「可爾必思」，即使從大正跨到令和，還是散發滿滿活力與青春洋溢！「可爾必思」考量夏天的口感與需求，全新推出『「可爾必思」沁涼輕爽』為乳酸菌飲品新增補給飲料的消暑新選擇。

▲「沁涼輕爽」的包裝設計也以「清透感」打造，視覺看起來超涼快！

喜歡喝飲料消暑的人都知道，如果在悶熱的夏天喝到甜膩膩的產品，爽快的程度難免少了一階。「可爾必思」推出夏日健康訴求的「沁涼輕爽」，以「無加糖」配方打造，減少負擔，喝起來更自然順口。特別的是，配方中還加入了日本沖繩海鹽，不僅替夏日流汗後的身體補充流失的電解質，也賦予「可爾必思」更細膩豐富的鹹酸甜滋味。讓喝過的網友都大讚：「瞬間就喝完一瓶，真的不膩！」、「喝起來鹹酸甜～沒想到海鹽跟『可爾必思』竟然這麼搭」、「一口氣乾完後悔沒多拿一罐！」

▲含電解質的「沁涼輕爽」，讓人不管是逛街或是運動後流汗，都適合來一罐。

走過百年歲月的「可爾必思」，每每推出新品或季節品項，都以多變風味持續受到每一世代消費者的喜愛。然而最重要的是，它們不只好喝，更有百年來的乳酸菌技術做為基礎，此次的「沁涼輕爽」同樣含有豐富乳酸菌，提供市面上新的補給飲料選擇。

▲同步幫人體補充水份與鹽份的「『可爾必思』沁涼輕爽」，一喝就有「啊～」的暢快！

炎炎夏日就放膽出門吧！被太陽曬得頭暈又流汗時，別擔心～『「可爾必思」沁涼輕爽』就對了，讓酸甜又帶著舒爽微鹹的風味，幫自己徹底掃除全身暑氣，涼爽暢快一整個夏天！

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