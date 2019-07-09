低頻噪音損害人類健康！商務人士力推「降噪耳機」讓城市變成你的無壓室

▲出差最怕壓力大身邊又有低頻噪音影響身心，這時擁有一台降噪耳機，就是商務人士的最佳應援！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

21世紀籠罩全球的空污問題，成為許多文明疾病的眾矢之的，然而很多人卻忽略了「心理健康」也是評估一個地區的「衛生」指標之一。早在2007年，世界衛生組織（WHO）就公布研究報告，發現噪音不只會嚴重干擾睡眠與生活品質，長期暴露在噪音底下，更會危害身體導致高血壓、心臟病與中風，噪音污染可說是與空污並列「隱形殺手」無誤！

有著大量人潮、交通工具匯聚的城市，尤其讓總在交通高峰出動的上班族，時時處在高分貝與低頻噪音中，工作壓力加上環境壓力，讓現代人的壓力指數逐年升高。這些切身之痛，對於位處主管職、經常要做出決策、為公司事務負責的高階商務人士最懂！繁忙的工作讓他們時常在外面奔波、與客戶開會，也經常跳上飛機跨國作業，不論何時何地，若有緊急工作，更讓他們必須在極短時間內切換到專注模式，一旦周遭人聲、車聲超過舒適的分貝數，不但讓人難以專心，緊追而上的就是心理壓力！不少商務人士練就一身好功力，除了心理準備要做得好，再搭配秘密武器來應援就更理想了，而「降噪耳機」就是商務人士口耳相傳的極佳夥伴、最佳應援。

▲現代商務人士的穿搭講求簡便有型，在降噪耳機的選擇上，入耳式耳機看起來更加俐落，也能增添專業形象。

這幾年，戴耳機出門早已不是年輕學生的專利，主打降噪、帶來無壓力環境的耳機，則更受到專業人士歡迎，對於他們來說，降噪耳機戴上後除了瞬間將噪音隔絕在耳朵之外，忙了一整天後，能再藉由高音質耳機，聆聽乾淨、細膩的動人音樂，更能幫助身心放鬆。

以獨家聲學技術與精湛的音質表現，長期受到專業閱聽人青睞的Sony，近來也為旗下1000X降噪系列耳機，帶來更新、更重量級的新品！最新耳機Sony WF-1000XM3採用本身就可隔絕部分噪音的入耳式設計，加上搭載Sony HD QN1e最新降噪處理器，主動降噪性更為提升。無線連接部分，也採用全新的藍牙晶片，不但能讓連線穩定、不斷線，也能幫助影音更加同步、降低延遲，雙邊連線的技術，更讓聲音同步傳輸至左右耳，有如環繞音響般的效果，讓聆聽體驗更加升級卓越。

令人驚豔的是，電池續航力更大幅延展到6小時播放，再加上充電盒18小時的續航力，等於可維持一天24小時不斷電的優質表現，一舉改善了多個功能，使用體驗大升級。此外，新款耳機也支援快充，將耳機放到充電盒內，從耳機與充電盒邊緣確認可充電後，等個10分鐘後拿起，馬上就可再使用90分鐘，相當適合總是東奔西跑的商務人士。

▲當電量過低，充電盒與耳機就會亮起提醒紅燈。

過去市場主打的降噪功能，有些屏蔽力太強，容易讓使用者無法注意到外界狀況，反而導致危險發生。Sony WF-1000XM3基本聆聽模式就有好操作的「環境聲音模式(開啟)、降噪功能/環境聲音模式(關閉)、降噪功能(開啟)」3種語音提示，只要輕碰左耳耳機就可自由切換。若當下處在一個安全無虞的環境，只是想屏蔽嘈雜人聲或列車、飛機噪音，就開啟降噪功能；走在路上，僅是想要擋掉人聲，但仍需要環境音以確保安全，就開啟環境聲音模式。

▲輕壓左耳耳機就能調整環境聲音控制。

但人總是有突然忙起來的時候，當一路上總有處理不完的事，無暇手動調整也別擔心，因為Sony WF-1000XM3還有相當給力的「智慧聆聽功能」，耳機內的自動降噪偵測模式可想而知就是能自動偵測當下活動，不需特別按壓，就能智慧調整到最適合的聆聽模式，手忙腳亂時特別能顯出這個功能的強大與必要性。當需要與人交談，例如在飛機上回應空服員，或在旅館check in，「快速注意模式」也能幫忙在不需拿下耳機的狀況，迅速降低或關閉音量，讓人聽得清楚、應對如流，維持專業、優雅形象，一點也不落漆！

然而，忙碌如商務人士，偶爾只是想讓周遭安靜下來，沒有噪音、音樂的打擾，讓疲累的思緒重新開機。此次Sony WF-1000XM3還能讓使用者不用播放音樂，就能直接開啟降噪功能、阻絕外界噪音，宛如最高規格的睡眠耳塞，在通勤的路上就能享受難得的靜謐時光。

過去總有「降噪耳機同時也會降低音質」的迷思，但Sony WF-1000XM3運用了DSEE HX高傳真數位音質還原技術，也就是說，聆聽高解析音質檔案，當然不怕漏了編曲、音效的豐富細節，但如果為了節省手機或智慧平板的儲存空間，不得不使用失真的MP3或AAC壓縮檔案，DSEE HX技術就會以「升頻」的方式，讓這些檔案也能以接近高解析音質的效果重現，還給音樂原有的動感與活力，甚至超越CD等級的聆聽體驗，讓商務人士可以感受流暢的中頻、有感的低頻節奏，就連高音也能有相當細膩的表現，不論是忙碌前想鼓動精神，或疲憊時想療癒身心，都有加乘效果。

▲降噪技術加上高解析音質，整個人彷彿被細膩音樂包圍，相當撫慰身心，難怪許多人享受過就回不去。

▲儘管耳罩式耳機擁有許多死忠粉絲，但考量在地氣候與使用習慣，輕便好攜帶的入耳式耳機在台灣則更受商務客層的青睞。

向來也重視精品工藝表現的Sony，為最新降噪耳機以黑/銀兩色打造，隱隱透出奢華氣息，也代表自己簡約細膩的格調品味。成功人士的不二法門，不僅要適時展露專業樣貌，更要懂得不浪費一分一秒，Sony WF-1000XM3將噪音擋在世界之外，為奔忙的商務人士減輕心理負擔，無時無刻都是進入工作的最佳狀態，保持清醒的頭腦、躍動的身心，準備好隨時出擊！

▲Sony WF-1000XM3推出黑/銀兩色，隨盒附件更有6付不同尺寸與材質的耳塞，滿足不同消費者的需求。（圖／品牌提供）

了解更多有關WF-1000XM3：https://bit.ly/2XxjjSU