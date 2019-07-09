低頻噪音損害人類健康！商務人士力推「降噪耳機」讓城市變成你的無壓室

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

低頻噪音損害人類健康！商務人士推「Sony降噪耳機」把城市變成你的無壓室

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼Sony WF-1000XM3 耳機。（圖／記者湯興漢攝）

▲出差最怕壓力大身邊又有低頻噪音影響身心，這時擁有一台降噪耳機，就是商務人士的最佳應援！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

21世紀籠罩全球的空污問題，成為許多文明疾病的眾矢之的，然而很多人卻忽略了「心理健康」也是評估一個地區的「衛生」指標之一。早在2007年，世界衛生組織（WHO）就公布研究報告，發現噪音不只會嚴重干擾睡眠與生活品質，長期暴露在噪音底下，更會危害身體導致高血壓、心臟病與中風，噪音污染可說是與空污並列「隱形殺手」無誤！

有著大量人潮、交通工具匯聚的城市，尤其讓總在交通高峰出動的上班族，時時處在高分貝與低頻噪音中，工作壓力加上環境壓力，讓現代人的壓力指數逐年升高。這些切身之痛，對於位處主管職、經常要做出決策、為公司事務負責的高階商務人士最懂！繁忙的工作讓他們時常在外面奔波、與客戶開會，也經常跳上飛機跨國作業，不論何時何地，若有緊急工作，更讓他們必須在極短時間內切換到專注模式，一旦周遭人聲、車聲超過舒適的分貝數，不但讓人難以專心，緊追而上的就是心理壓力！不少商務人士練就一身好功力，除了心理準備要做得好，再搭配秘密武器來應援就更理想了，而「降噪耳機」就是商務人士口耳相傳的極佳夥伴、最佳應援。

▲▼Sony WF-1000XM3 耳機。（圖／記者湯興漢攝）

▲現代商務人士的穿搭講求簡便有型，在降噪耳機的選擇上，入耳式耳機看起來更加俐落，也能增添專業形象。

這幾年，戴耳機出門早已不是年輕學生的專利，主打降噪、帶來無壓力環境的耳機，則更受到專業人士歡迎，對於他們來說，降噪耳機戴上後除了瞬間將噪音隔絕在耳朵之外，忙了一整天後，能再藉由高音質耳機，聆聽乾淨、細膩的動人音樂，更能幫助身心放鬆。

以獨家聲學技術與精湛的音質表現，長期受到專業閱聽人青睞的Sony，近來也為旗下1000X降噪系列耳機，帶來更新、更重量級的新品！最新耳機Sony WF-1000XM3採用本身就可隔絕部分噪音的入耳式設計，加上搭載Sony HD QN1e最新降噪處理器，主動降噪性更為提升。無線連接部分，也採用全新的藍牙晶片，不但能讓連線穩定、不斷線，也能幫助影音更加同步、降低延遲，雙邊連線的技術，更讓聲音同步傳輸至左右耳，有如環繞音響般的效果，讓聆聽體驗更加升級卓越。

令人驚豔的是，電池續航力更大幅延展到6小時播放，再加上充電盒18小時的續航力，等於可維持一天24小時不斷電的優質表現，一舉改善了多個功能，使用體驗大升級。此外，新款耳機也支援快充，將耳機放到充電盒內，從耳機與充電盒邊緣確認可充電後，等個10分鐘後拿起，馬上就可再使用90分鐘，相當適合總是東奔西跑的商務人士。

▲▼Sony WF-1000XM3 耳機。（圖／記者湯興漢攝）

▲當電量過低，充電盒與耳機就會亮起提醒紅燈。

過去市場主打的降噪功能，有些屏蔽力太強，容易讓使用者無法注意到外界狀況，反而導致危險發生。Sony WF-1000XM3基本聆聽模式就有好操作的「環境聲音模式(開啟)、降噪功能/環境聲音模式(關閉)、降噪功能(開啟)」3種語音提示，只要輕碰左耳耳機就可自由切換。若當下處在一個安全無虞的環境，只是想屏蔽嘈雜人聲或列車、飛機噪音，就開啟降噪功能；走在路上，僅是想要擋掉人聲，但仍需要環境音以確保安全，就開啟環境聲音模式。

▲▼Sony WF-1000XM3 耳機。（圖／記者湯興漢攝）

▲輕壓左耳耳機就能調整環境聲音控制。

但人總是有突然忙起來的時候，當一路上總有處理不完的事，無暇手動調整也別擔心，因為Sony WF-1000XM3還有相當給力的「智慧聆聽功能」，耳機內的自動降噪偵測模式可想而知就是能自動偵測當下活動，不需特別按壓，就能智慧調整到最適合的聆聽模式，手忙腳亂時特別能顯出這個功能的強大與必要性。當需要與人交談，例如在飛機上回應空服員，或在旅館check in，「快速注意模式」也能幫忙在不需拿下耳機的狀況，迅速降低或關閉音量，讓人聽得清楚、應對如流，維持專業、優雅形象，一點也不落漆！

然而，忙碌如商務人士，偶爾只是想讓周遭安靜下來，沒有噪音、音樂的打擾，讓疲累的思緒重新開機。此次Sony WF-1000XM3還能讓使用者不用播放音樂，就能直接開啟降噪功能、阻絕外界噪音，宛如最高規格的睡眠耳塞，在通勤的路上就能享受難得的靜謐時光。

過去總有「降噪耳機同時也會降低音質」的迷思，但Sony WF-1000XM3運用了DSEE HX高傳真數位音質還原技術，也就是說，聆聽高解析音質檔案，當然不怕漏了編曲、音效的豐富細節，但如果為了節省手機或智慧平板的儲存空間，不得不使用失真的MP3或AAC壓縮檔案，DSEE HX技術就會以「升頻」的方式，讓這些檔案也能以接近高解析音質的效果重現，還給音樂原有的動感與活力，甚至超越CD等級的聆聽體驗，讓商務人士可以感受流暢的中頻、有感的低頻節奏，就連高音也能有相當細膩的表現，不論是忙碌前想鼓動精神，或疲憊時想療癒身心，都有加乘效果。

▲▼Sony WF-1000XM3 耳機。（圖／記者湯興漢攝）

▲降噪技術加上高解析音質，整個人彷彿被細膩音樂包圍，相當撫慰身心，難怪許多人享受過就回不去。

▲▼Sony WF-1000XM3 耳機。（圖／記者湯興漢攝）

▲儘管耳罩式耳機擁有許多死忠粉絲，但考量在地氣候與使用習慣，輕便好攜帶的入耳式耳機在台灣則更受商務客層的青睞。

向來也重視精品工藝表現的Sony，為最新降噪耳機以黑/銀兩色打造，隱隱透出奢華氣息，也代表自己簡約細膩的格調品味。成功人士的不二法門，不僅要適時展露專業樣貌，更要懂得不浪費一分一秒，Sony WF-1000XM3將噪音擋在世界之外，為奔忙的商務人士減輕心理負擔，無時無刻都是進入工作的最佳狀態，保持清醒的頭腦、躍動的身心，準備好隨時出擊！

▲▼降噪，抗噪，耳機，Sony，Sony WF-1000XM3。（圖／品牌提供）

▲▼降噪，抗噪，耳機，Sony，Sony WF-1000XM3。（圖／品牌提供）

▲▼降噪，抗噪，耳機，Sony，Sony WF-1000XM3。（圖／品牌提供）

▲Sony WF-1000XM3推出黑/銀兩色，隨盒附件更有6付不同尺寸與材質的耳塞，滿足不同消費者的需求。（圖／品牌提供）

了解更多有關WF-1000XM3：https://bit.ly/2XxjjSU

ET快訊
一張海灘夜景圖「引萬人崩潰」！　網：看出是車門左腦比較發達
警傳喚16：30到案調查！　郭芷嫣突來電：精神不好，改天再約
大學高挑校花「爬上40多人床」　14年從小科員變副市長

關鍵字：降噪,抗噪,耳機,入耳式,低頻,噪音,Sony,1000X系列

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高畫質王者！Sony X9500G極真影像、全音域環繞立體音效　每個畫面都讓人驚嘆

上班壓力大？滑手機玩遊戲超紓壓　還能爽抽「萬元獎金」

建商讓利讓超大！無殼蝸牛「1元」入主土城一圓擁房美夢　訂簽28萬起再挺青年族群

北市豪宅進軍青埔！「良茂詠恆」小坪數大基地　商業地段＋雙語國小買氣爆棚

出國帶回什麼紀念品？網瘋傳10位旅人的獨特體驗　有笑有淚還有滿滿的ㄎㄧㄤ

全台20間以上五星級飯店用餐5折起與超值住宿優惠　不管去哪裡都要帶著你

百位粉領齊推「連喝2週實測結果」優酪乳健康新主張：嗯嗯順暢、幫腸道添好菌

插畫家「街頭藝術」引圍觀　女孩兒尖叫掏相機：我的大學回憶！

愛國貨的日本人也淪陷…單月狂銷25萬瓶「加拿大冰河水」台灣超商也有賣

伴唱機業者動員公嬤抗議、要修法　音樂界齊轟：勿以「假公益」大開盜版之門

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

童心大爆發！玩具總動員躍上冰淇淋月餅　限時預購享72折優惠

【廣編】日本富士通空調2019最新機種nocria Z 日本同步熱銷中

限量5000組！超商冰美式「買20送21」　還能跨店取、轉送朋友

低頻噪音損害人類健康！商務人士力推「降噪耳機」讓城市變成你的無壓室

【廣編】聽說2019年有新都市傳說　那是…

大人氣冰品、冷飲推薦！「森永牛奶糖冰炫風」、萬波「楊枝甘露」

集滿3張「免費送大麥克」！麥當勞得來速熟客券限時回歸

DR.WU超級品牌日全館3.5折起　口碑爆品限時買一送一

東森自然美進駐高雄悅誠　開幕主打夏日美肌超效保濕明星商品

凱特王妃穿衣向來不失手！絕美國宴禮服出自愛牌Alexander McQueen

ET民調／藍白綠「三腳督」國民黨派郭台銘或韓國瑜都贏　四成受訪者認郭能帶動台灣經濟發展

蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧是山東天后！

「開山里飛曼谷」開賣！　航空公司玩哏：里民獨享優惠～

58％女性被親人下毒手　凶殺案致死率是恐怖攻擊的5倍

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

世大運／成人級國際賽初體驗　菜鳥李婕瑜品勢雙銀

沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關閉21處海灘

加油站暴衝！18歲女騎士油門一催　機車左偏直撞警車…網友笑翻

小資族的救星！ H＆M 推出「延後付款方案」等你發薪水再還錢

不只開山里疫情！日本腦炎現蹤台中...男子又燒又吐一度被當登革熱

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

消費熱門新聞

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一..

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一..

水果攤老闆揪甘心標語引熱議

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

2019最新日本熱門14項夯品..

連續14天都可抽「買一送一」！..

出遊必備尊爵神卡　米其林享優惠

超寫實人體雕塑　民眾驚：太逼真

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

集滿3張「免費送大麥克」！麥當..

限時5小時！星巴克「星冰樂買一..

情商課穩坐2019上半年暢銷榜..

更多熱門

相關新聞

不爽半夜製造噪音！他鐵剪刀捅鄰居脾臟

高雄市一名林姓男子因為不滿蕭姓鄰居家時常在晚間製造噪音，影響他的睡眠。2017年蕭家再度發出噪音，他一怒一下竟帶著利剪找對方理論，雙方發生激烈爭吵，林男以剪刀猛刺蕭男，導致對方脾臟破裂、左腎撕裂傷。法院審理後，判林男有期徒刑6年2月，二審將上訴駁回，全案上訴到最高法院審理中。

傳Sony開發「海報拉架」捲曲手機

買AirPods送妻！網驚…巨人限定版

40年前的音樂新革命！索尼Walkman改變人們聽音樂的方式

改裝噪音　金山警開26張檢驗單

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面