影／挺韓成選舉場　藍民代中常委：唯一支持能勝選的韓國瑜

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高雄市長韓國瑜1日北上參加凱達格蘭大道造勢大會，17點抵達前主辦單位稱現場已聚集20萬人，韓粉們高舉國旗重現三山造勢國旗海。多位國民黨立委擬參選人也到場支持，前台北市副市長李永萍表示，「2020一定要獲勝，贏回中華民國」；國民黨立委沈智慧則邀台下韓粉齊喊，「支持韓國瑜、下架蔡英文」。

▲沈智慧、李永萍、應曉薇、鍾小平、林郁方出席挺韓造勢。（合成圖／ETtoday攝影中心攝）



國民黨中常委姚江臨、游家富等六人到場力挺，姚江臨高喊，國民黨唯一支持能夠當選、勝選的人選，並帶領台下民眾高喊「韓國瑜，凍蒜！」；另外，立委沈智慧上台致詞時高喊，「蔡英文在當中華民國總統，卻不敢講中華民國」、「2020下架蔡英文」，並說曾揭發前雲林縣長李進勇偽造文書，「要小心民進黨2020有奧步，不管是作票或不軌行為，全民每個包子都醒過來，由全民監督」

▲沈智慧。（圖／ETtoday攝影中心攝）



而國民黨立委擬參選人除了到場支持韓國瑜選總統，也為自己拉選票，台北市議員鍾小平說，韓國瑜未來當總統需要好幫手，希望大家把台北市議員陳重文、國民黨宜蘭立委初選參選人李偉華、新北市立法委員擬參選人徐正文送進立法院，來守住立法院的主席台，「未來民進黨膽敢搗亂，來一個打一個，來兩個打一雙」。

▲鍾小平。（圖／ETtoday攝影中心攝）



前立委林郁方則說，今天的人物比旗山美濃那場多好幾倍，替韓國瑜高興新北市汐止區立委擬參選人李永萍致詞時則表示，感謝大家不畏風雨的努力，高呼「2020一定要獲勝，贏回中華民國」；台北市議員應曉薇也上台高呼，「非韓不投、挺韓到底」，明年是中國國民黨最重要的一年，國家需要韓國瑜。

▲林郁方、李永萍、應曉薇。（圖／ETtoday攝影中心攝）