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臉部保養做再多「夏日肌膚」還是乾燥、冒痘？皮膚好壞竟與「它」有關！

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▲▼夏天,肌膚,皮膚,保濕,防曬（圖／pixabay）

▲面對夏天紫外線的攻擊，就要幫肌膚想好防禦對策！（圖／示意圖／pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

時序進入7、8月，溫度也節節高升，本來氣候就悶濕的台灣，現在更像是一個超大蒸鍋，讓愛惜皮膚的小姐姐們好困擾！外出一整天下來，肌膚不是曬得紅紅就是緊繃乾枯，也有人整張臉大出油狂冒痘，優雅小姐姐一下子彷彿年長了好幾歲！到底在炎炎夏日中，該怎麼做才能解決常見的皮膚問題？杰膚美診所院長李杰年醫師首先解釋因夏天氣候導致的肌膚問題。「一般民眾普遍認為夏天出油量大，不須保濕，但夏天的皮膚容易出汗，加上怕熱待在冷氣房，這兩者狀態反而讓夏天肌膚也可能出現乾燥、缺水的情況。」因此他提醒夏日保養除了預防天氣熱造成的汗疹、黴菌感染及蟲咬之外，更要注意「保濕」與「防曬」，包含在外一整天累積的髒汙，回家應使用卸妝液清潔；若是皮膚比較乾燥的民眾，建議使用化妝水做保濕；而夏天出門，也要做好防曬準備，以抵抗紫外線過強造成皮膚老化等問題。

▲▼女生，女人，心，心情。（圖／StockSnap）

請繼續往下閱讀...

▲夏日換季除了注意保濕、防曬，把「肺」照顧好竟然也是打造健康肌膚的關鍵？（圖／示意圖／StockSnap）

但困擾小姐姐們的最大煩惱應該是「為什麼保養品塗了都沒效」？明明都有認真做好保濕防曬，該有的SOP一步都沒漏掉，肌膚卻還是暗沉粗糙。和好姐妹一起入手專櫃保養品，對方擦了好透亮，自己卻有擦跟沒擦一樣。不禁令人好奇是否還有其他可能性？有些網站指出皮膚的好壞程度竟然跟「肺」有關係，許多中醫師也主張「肺主身之皮毛」，這樣的看法真的有其科學根據嗎？

「肺是氣體交換中心，如果肺部功能良好，就會有適當的血氧濃度和良好的血液循環，也會造就健康的皮膚。」李杰年醫師解釋，「如果長期處在低氧狀態，相對的皮膚就會有血色不足、蒼白等狀況，膠原蛋白的生成也會受到影響，加速粗糙、老化、色素暗沉，甚至影響皮膚的免疫功能，導致濕疹和過敏性皮膚的惡化。」

因此，李杰年醫師建議「攝取足夠的維生素C與蔬果」。維生素C是合成膠原蛋白相當重要的成分，同時也能抑制黑色素形成，像是柑橘類與奇異果就很適合在夏天多吃，幫助防曬並維持皮膚功能。「肺部也是由各種膠原蛋白和彈性纖維組成，維生素C攝取足夠的同時也能讓肺部更健康，進而擁有紅潤、有彈性的皮膚。」

▲▼夏天,肌膚,皮膚,保濕,防曬（圖／pixabay）

▲富含豐富維他命C的蔬果，能改善皮膚機能也能顧肺。

近年空污嚴重，髒空氣導致肺功能下降，讓氣喘、過敏、咳嗽等症狀上身，此時提到「養肺」，多數人第一秒想到的「枇杷膏」是否有幫助呢？李杰年醫師表示，居家保養方面，幫身體清肺化痰的枇杷膏，的確是許多民眾平日的保養祕技。夏天本來就是需要大量補充水分的季節，服用枇杷膏時可以加入開水稀釋，甜甜涼涼的喝下肚除了消暑、滋潤喉嚨之外，健康的肺部還能讓皮膚的彈性與色澤更上層樓，可謂一舉多得。

枇杷膏 。（圖／品牌提供）

▲以中醫食補來看，枇杷膏藥性溫和，不燥熱、過寒，是紓解不適的藥品也是適合日常服用、潤肺的保養品。（圖／品牌提供）

健康的皮膚絕不是一朝一夕就能養成，在「破壞力」超強的夏季，更要由內調理、從外防護。把肺養好就等於把底打好，再加上保濕、防曬品的助攻，讓姐姐妹妹都能輕鬆擁有Q彈的透亮美肌。

▲▼杰膚美診所院長李杰年醫師（圖／李杰年提供） 

▲杰膚美診所院長李杰年醫師（圖／李杰年提供）

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關鍵字：夏天,肌膚,皮膚,保濕,防曬,養肺,肺部,枇杷膏

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