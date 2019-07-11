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茶裏王「升級回甘力」再次席捲比利時iTQi！全系列產品讓英國皇室御用主廚也喊讚

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茶裏王 。（圖／茶裏王提供）

消費中心／綜合報導

歐洲人對茶飲的熱愛舉世聞名，從貴族到勞工階級，人人都逃不過被茶飲香氣與回甘口感給擄獲，幾百年來，也養成歐洲人對茶飲挑剔的味蕾！閱茶無數的歐洲人，對於茶的鑑賞力自然愈來愈高超，新興茶飲想要擊中他們的心，難度也隨之升級。沒想到現在就有一支來自台灣的即飲包裝純茶品牌，連續2年殺進有「食品界米其林」之稱的「iTQi 比利時風味絕佳獎」，讓百名歐洲主廚的味蕾掀起回甘新浪潮！

茶裏王 。（圖／茶裏王提供）

早年以純熟製茶工藝在國際市場打響名號的台灣茶，現在再度於國際舞台上發光！在台熱銷18年的茶飲品牌「茶裏王」，2018年首次以台灣包裝即飲純茶在iTQi比利時風味絕佳獎摘星，大振台灣茶飲界的士氣。2019年茶裏王以升級後的「單細胞生茶萃取技術」打造有感回甘升級的茶飲，看似一樣的品項，卻帶來更全面釋放茶葉甘甜的風味，不僅在市場上大獲好評，為奔忙的上班族提供宛如現泡的回甘尾韻，更一舉拿下今年的2019 iTQi星級殊榮。

茶裏王 。（圖／茶裏王提供）

在台灣每1秒鐘就賣出1.3瓶的台式綠茶，今年再次奪下三星獎章。而在台灣擁有一票死忠粉絲的茶裏王濃韻系列，今年首度參賽也拿下星級肯定，黑馬實力不可小覷。成績斐然的茶裏王是台灣包裝即飲純茶市場中，唯一連續兩年奪下此殊榮的茶飲品牌，也讓歐洲再次見證來自台灣的瓶裝茶實力。

能夠二度征服歐洲人味蕾，茶裏王最新的「單細胞生茶萃取技術」絕對是脫穎而出的關鍵，此做法是把現有技術融合黑網覆蓋栽植的優質茶葉與自然酵素組合，讓整體甘味物質（如總胺基酸、茶胺酸與甘味胺基酸）有顯著提升，回甘提升最高可達9%，讓盲測的專業評審們在比賽制度禁止交流談論的情況下，仍然不約而同地就產品外觀、嗅覺、質地、味道到回溯嗅覺（後味）等項目給予肯定。而獲得三星肯定的品項，各項目綜合評分更要突破90分以上的門檻，可見國際評審對於「台式綠茶」的極度讚許。

茶裏王 。（圖／茶裏王提供）

每年擔任iTQi比利時風味絕佳獎品評的200多位評審，皆來自歐洲知名的廚師和侍酒師協會，他們同時也是歐洲地區頂尖的美食專家，其中米其林餐廳、法國總統、英國皇室御用主廚等，想要得到他們的青睞，可說是難如登天，但只要以絕佳風味打動他們的心，並同步在國際賽事中被指名讚賞，就能大大提升國際能見度！秉持著「回甘就像現泡」精神的茶裏王，其驚人的口感與回甘實力，讓舌尖早已習慣珍饈滋味的評審也拜服。

茶裏王 。（圖／茶裏王提供）

致力要與上班族一起打拚的茶裏王，可不是隨口說說，多年以來團隊持續鑽研單細胞生茶萃取技術，才能在具有指標性的風味認證機構取得參賽門票、與全球知名品牌爭相角逐，更能在嚴格的品評標準中脫穎而出，顯見「台灣即飲包裝茶之光」茶裏王今年努力升級後，回甘口感更給力！現在只要跑一趟超商、超市，就可發現遠赴歐洲摘星的茶裏王全系列飲品都整齊擺在架上了。隨時準備好，以直逼現泡口感的甘美茶飲，一解上班族鬱悶的生活，將職場的苦化為一縷清甜尾韻！

茶裏王 。（圖／茶裏王提供）

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關鍵字：歐洲,iTQi,茶裏王,回甘,茶葉,萃取

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