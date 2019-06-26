台中1歲女童受虐腦出血！應曉薇提5大疑點要求社會局出來面對

▲台中市太平區（21）日發生1歲女童遭保母施虐重傷案，女童仍在加護病房昏迷中，持續與生命拔河。（圖／台北市議員應曉薇提供）



社會中心／台北報導

台中市太平區（21）日發生1歲女童遭保母施虐重傷案，台中市社會局獲報後立即啟動疑似重大兒虐案件處理流程，全案已移送檢警調查中，但女童仍在加護病房昏迷中，持續與生命拔河。陳姓女童父母透過親友向台北市議員應曉薇陳情，並提出5點疑慮希望台中市社會局儘快給家屬一個交代。

女童家長指出，臺中市政府社會局6月24日（一）的新聞稿內容表示該名褓母未依規定投保責任險、超收及未通報居家托育服務中心收托兒童，已違反「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」第4、7、16條之規定，並依「兒童及少年福利與權益保障法」第 26-1 條之內容廢止其登記並公布其姓名。

台北市議員應曉薇表示，女童的父母案發後未曾闔眼只能以淚洗面，哀求偵辦的檢察官能儘速介入調查還原真相，希望台中社會局及警察局公開回覆，她也進一步指出5大疑點，「依照規定提供全日、夜間托育服務的中心社會局每年應該要定期訪視四次，台中市社會局到底有去訪視嗎？若有，怎麼不知道該保姆有超收等情事？另外家屬也提到，太平分局受理報案，有無提供保姆住家附近監視器及大樓監視器給檢方？尤其該保姆住處案發當天她先生在家嗎？若在有無接受偵訊？」盼台中市社會局出面說明。

應曉薇指出，陳姓女童的媽媽心疼的看著照片，她哭著說20號還跟寶貝女兒視訊，小寶貝都好好的，現在如何接受女兒昏迷不醒的事實，目前本案由中華民國護兒御守團協會李憶如理事長全天後陪伴家人。1歲童的父母及阿公阿嬤受訪時表示，希望大家能幫小寶貝集氣，更哽咽說：「絕不放棄，ㄧ定能等到奇蹟。」

對此，台中市長盧秀燕在6月24日（一）表示，女嬰傷勢這麼嚴重，內情並不單純，相信法網恢恢，市府會全力配合檢方，同時台中市社會局也強調，孩子權益不應被任何人忽視，若發生孩子被疏忽、虐待情形，每個人都有責任通報或制止。