骨灰級粉必衝！魔導少年、超人力霸王現身「翻轉動漫祭」引爆南台灣動漫魂

▲《進擊的巨人》逼近的壓力，快來高雄夢時代的「翻轉動漫祭」親身體驗。（圖／高雄夢時代提供，下同）

▲夏天太熱降不了火，就到高雄夢時代的「翻轉動漫祭」和《魔導少年》一起迎接海灘熱浪！



消費中心／綜合報導

熱到爆汗的天氣，讓動漫迷的心也跟著躁動起來，不為別的，就是為了插旗南台灣的「翻轉動漫祭」！日本精緻又熱血的動漫作品，在不同年代都有經典代表作，讓許多動漫迷從小看到大，直到現在仍然牽引粉絲的心。備受全台動漫迷關注的《翻轉動漫祭》，即日起～8/25（日）插旗高雄夢時代，在超過300坪的8樓時代會館，一連展出25個造景主題，從經典懷舊到現下最夯動漫，盡數通包，現場更有限量福袋、超值好禮大抽獎、COSPLAY大賽等活動，重點是這場動漫祭沒有早鳥晚鳥之分，活動期間皆免費入場！不管是骨灰級或小學生級的動畫迷，都能沉浸在0距離的動漫世界中，汲取滿滿能量與回憶。

此次《翻轉動漫祭》集結10多部超人氣動漫作品，包括最經典的《魔導少年》、《超人力霸王》、《城市獵人》、《蠟筆小新》，近年竄起的《進擊的巨人》、《Re：從零開始的異世界生活》、《夏目友人帳》、《偶像學園》，以及擁有超吸引人的動漫名稱作品《請問您今天要來點兔子嗎？》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《為了女兒，我說不定連魔王都能幹掉》，不只讓固定追新番的死忠動漫迷早早鎖定好朝聖時間，也一秒勾起其他民眾興趣。

▲擁有廣大男性粉絲的《超人力霸王》也現身高雄夢時代。

為了點燃熱血動漫迷心中的小宇宙，主辦單位構思出豐富的25區造景主題。其中不管是《夏目友人帳》粉或是貓奴，看了都會不自覺衝去合照的，就是全台首次展出的2公尺長「貓咪老師」仰睡款，就連祂的本尊「斑大人」也會在造景區中，以華麗又有氣勢的模樣呈現，讓動漫迷化身為動畫片段中的夏目，與妖怪們來場難忘邂逅！把死忠粉絲虐了千百遍還是願意手捧小心臟繼續追隨的《Re:從零開始的異世界生活》，劇情要角「愛蜜莉雅」老師及「雷姆」同學也都現身高雄夢時代，在全新情境「愛的大會考」中，讓動漫粉暫時拋開揪心情節，與他們在經典場景「戀愛教室」裡大玩錯位合影。

▲好想撲到貓咪老師軟綿綿的身上一起睡覺！

▲先把虐心劇情放到一邊，和「愛蜜莉雅」老師及「雷姆」同學擺出俏皮POSE留念。

正值夏天，當然還要有熱辣辣的場景才有fu！《魔導少年》核心主角「納茲」與俏麗女角「露西」換上全新海灘裝束，揪粉絲一起享受南台灣的熱浪與陽光海灘。擁有超多學生迷的歌唱動畫《偶像學園》，更把亮麗的Stars表演舞台從動漫世界搬到現實的造景區，現場還有超人氣卡片機台「偶像學園 Friends！」體驗活動，想拿朋友沒有的限定卡片，一定要衝這一波！

▲本來只能在機台遊戲、動漫世界中看到的亮麗舞台，現在搬到《翻轉動漫祭》現場，要讓小小少女也瘋狂！

在動漫迷的心中，參加活動時不打開荷包君、把展場限定商品帶回家，就不算逛過動漫祭。此次主題商售區就推出6款限量福袋，還有上百種獨家新品，等著粉絲豪邁打包！不夠摳摳也沒關係，現場只要與任一場景合照打卡分享，並加入夢時代APP會員，就能爽拿精美好禮、參加週週抽大獎，把最大獎「刀劍神域藍芽耳機」帶回家。目前預計將創下展場高潮的還有，8/11（日）「麥萌」COSPLAY大賽，以及大叔級粉絲也會瘋狂的8/17（六）超人力霸王人偶見面會，心動的話就畫好行事曆，準備與仰慕已久的動漫偶像來場夏日約會。