中國國防白皮書釋出「2大訊息」：堅決捍衛國家主權　反對「台獨」分裂勢力

▲《新時代的中國國防》白皮書內文點出，反對「台獨」等分裂勢力。圖為解放軍。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（24）日早上10時許針對《新時代的中國國防》發布記者會，引起國內外廣泛關注。陸媒指出，《新時代的中國國防》透露2大訊息，除了是一本決心書，也是一本宣言書，「中國不僅通過維護世界和平為自身發展創造有利條件，又通過自身發展促進世界和平。」

白皮書全文約2.7萬字，《新華社》分析內文透露的「2大訊息」，一是展現中國的決心與意志；二是表明中國建設鞏固國防和強大軍隊對世界而言意味著什麼。書中寫道，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，是中國國防的根本目標，包含反對和遏制「台獨」，打擊「藏獨」、「東突」等分裂勢力，保衛國家主權、統一、領土完整和安全。

▼大陸國務院新聞辦公室發布記者會 。（圖／翻攝自國新網）

白皮書也指出，「中國永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，無論發展到哪一步，都不會走追逐霸權、『國強必霸』的老路，並首次把服務構建人類命運共同體作為新時代中國國防的世界意義。」

白皮書再稱，「一支強大的中國軍隊，是維護世界和平、服務構建人類命運共同體的堅定力量；和平是各國人民的共同願望，發展是人類社會的永恆主題。中國堅信，稱霸擴張終將失敗，安全繁榮應該共享；中國將堅持走和平發展道路，與各國人民一道維護世界和平、促進共同發展。」