　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

200萬中國軍人組成「亮家底」！首部國防白皮書披露「裁減員額30萬」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國新辦記者會，國防部新聞發言人吳謙大校介紹《新時代的中國國防》白皮書。（圖／翻攝自國新辦）

▲國新辦記者會，國防部新聞發言人吳謙大校介紹《新時代的中國國防》白皮書。（圖／翻攝自國新辦）

記者鄭思楠／綜合報導

中國軍人如何組成？中國國新辦7月24日上午舉行記者會，介紹和解讀《新時代的中國國防》白皮書有關情況。白皮書介紹，「此次軍改調整軍隊規模比例，重塑力量結構佈局，裁減員額30萬，現役總員額減至200萬。」白皮書還首次寫入了解放軍的主戰裝備型號，包含15式坦克、052D驅逐艦，殲-20戰鬥機、 東風-26中遠端彈道導彈等。

據國防部新聞發言人吳謙說，「《新時代的中國國防》全景式介紹了深化國防和軍隊改革取得的歷史性成就，介紹中國軍隊重塑領導指揮體制、優化規模結構和力量編成、推進軍事政策制度改革的有關情況，全面介紹調整改革後的軍兵種和武警部隊基本情況。」

白皮書透露，陸軍包括機動作戰部隊、邊海防部隊、警衛警備部隊等，下轄5個戰區陸軍、新疆軍區、兩藏軍區等；東部戰區陸軍下轄第71、72、73集團軍，南部戰區陸軍下轄第74、75集團軍，西部戰區陸軍下轄第76、77集團軍，北部戰區陸軍下轄第78、79、80集團軍，中部戰區陸軍下轄第81、82、83集團軍。

海軍包括潛艇部隊、水面艦艇部隊、航空兵、陸戰隊、岸防部隊等，下轄東部戰區海軍（東海艦隊）、南部戰區海軍（南海艦隊）、北部戰區海軍（北海艦隊），海軍陸戰隊等。戰區海軍下轄基地、潛艇支隊、水面艦艇支隊、航空兵旅等部隊。

空軍包括航空兵、空降兵、地面防空兵、雷達兵、電子對抗部隊、信息通信部隊等，下轄5個戰區空軍、1個空降兵軍等。戰區空軍下轄基地、航空兵旅（師）、地空導彈兵旅（師）、雷達兵旅等部隊。

火箭軍包括核導彈部隊、常規導彈部隊、保障部隊等，下轄導彈基地等。戰略支援部隊包括戰場環境保障、信息通信保障、信息安全防護、新技術試驗等保障力量。

聯勤保障部隊是實施聯勤保障和戰略戰役支援保障的主體力量，包括倉儲、衛勤、運輸投送、輸油管線、工程建設管理、儲備資產管理、採購等力量，下轄無錫、桂林、西寧、瀋陽、鄭州5個聯勤保障中心，以及解放軍總醫院、解放軍疾病預防控制中心等。

另外，武警部隊實行「 中央軍委一武警部隊一部隊」領導指揮體制，根本職能屬性沒有發生變化，不列入解放軍序列。公安邊防部隊、公安消防部隊、公安警衛部隊退出現役，國家海洋局領導管理的海警隊伍轉隸武警部隊。武警黃金、森林、水電部隊整體移交國家相關職能部門並改編為非現役專業隊伍，撤收武警部隊海關執勤兵力，徹底理順武警部隊領導管理和指揮使用關係。調整後，武警部隊包括內衛部隊、機動部隊、海警部隊等。

▼中國《新時代的中國國防》白皮書。（圖／央視）

▲中國《新時代的中國國防》白皮書。（圖／央視）

ET快訊
獨／檢調追私菸金流　吳宗憲一張信用卡刷645萬手法曝光
任達華出院了！右手包紮首度現身「我們回家」
角逐2020總統大選？柯文哲鬆口：最晚9/1決定
凌晨包車1200到家！閨蜜「妳付1千我付200」神邏輯　出國
渣男加換妻俱樂部！揪3P狂約喊「很爽」　正宮淚崩：原諒換更深

關鍵字：軍武,國防白皮書,新時代的中國國防,國新辦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貴州六盤水深夜山崩「埋21棟房屋」　已致11人死亡

樓梯上跌落！「畚箕頭」插入她肛門4cm...拔出後鮮血狂噴

影／調皮兒逛超市「推購物車」亂衝！下秒直接撞上「3萬元液晶電視」⋯賠慘了

兇手刺殺成功「舉臂歡呼」！碩士生「連中7刀」濺血斃命　現場細節圖曝光

國防白皮書重砲批台獨分裂　北京對美台傳達「警告訊號」

中國國防白皮書釋出「2大訊息」：堅決捍衛國家主權　反對「台獨」分裂勢力

車失控下滑2童尖叫求救　勇司機赤腳狂追100多公尺帥氣攔停

中共國防白皮書全文2.7萬字　涉台內容「414字」4倍數成長

200萬中國軍人組成「亮家底」！首部國防白皮書披露「裁減員額30萬」

陸國防白皮書強調不擴張　台專家：與美做對比消弭威脅論

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

貴州六盤水深夜山崩「埋21棟房屋」　已致11人死亡

樓梯上跌落！「畚箕頭」插入她肛門4cm...拔出後鮮血狂噴

影／調皮兒逛超市「推購物車」亂衝！下秒直接撞上「3萬元液晶電視」⋯賠慘了

兇手刺殺成功「舉臂歡呼」！碩士生「連中7刀」濺血斃命　現場細節圖曝光

國防白皮書重砲批台獨分裂　北京對美台傳達「警告訊號」

中國國防白皮書釋出「2大訊息」：堅決捍衛國家主權　反對「台獨」分裂勢力

車失控下滑2童尖叫求救　勇司機赤腳狂追100多公尺帥氣攔停

中共國防白皮書全文2.7萬字　涉台內容「414字」4倍數成長

200萬中國軍人組成「亮家底」！首部國防白皮書披露「裁減員額30萬」

陸國防白皮書強調不擴張　台專家：與美做對比消弭威脅論

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

再嗆韓國瑜！　柯文哲：他只是裝成庶民的樣子

影／洛磯殺手！國民透納生涯2度完全打擊都是對洛磯

彰化野狗追車突轉向⋯國中生腳踏車衝撞跌倒　雙膝撕裂傷送醫

夜店妹「我在跟朋友告白」求Uber：等我一下！他暖心回應　網狂敲碗後續

韓國瑜爬樹看登革熱　柯P幕僚神打臉「用科技大贏」

快訊／國安私菸風暴第三天　總統府1400親上火線說清楚

中職／尼克斯力阻兄弟連勝　運彩看好桃猿

貴州六盤水深夜山崩「埋21棟房屋」　已致11人死亡

上面洞太多！韓國瑜爬樹看積水　他6金句猛虧「樹民總統」...網笑爛：哪招啊

大陸熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀..

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

家中藏3公尺眼鏡王蛇　狂吞60..

影／27歲女獨遊華山遇害！朋友..

做完流產手術…她複查發現胎兒還..

陸國防部：中國一點都不能少

女大生打工遭外籍男強吻　老闆竟..

剛和男友分手...單身妹遭拖進..

她產女7天後捅死夫　目擊者：他..

童扮媽上網訴苦：誰來教爸怎當家..

港警家屬公開信：籲特首政治問題..

哥去世弟想辦手機過戶　電信：本..

陸前總理李鵬逝世　享耆壽91歲

陸媒轟港721衝突：警權受限治..

更多熱門

相關新聞

台專家：陸國防白皮書盼消弭威脅論

針對大陸國新辦24日上午發表的《新時代的中國國防》白皮書，《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文認為，其內容強調大陸軍事「永不稱霸」的論述，一方面是為了向世界消弭「中國威脅論」的發酵，另一方面也和以全球居軍事布局的美國做出對比，爭取國際的話語權，然而即使如此，台灣本身的防衛能力不可忽略。

中共國防白皮書首納「解放軍主戰裝備」

國防白皮書大篇幅批台獨　陸：敢分裂不惜一戰

軍機闖入南韓領空　俄：機器故障

陸國防部：中國一點都不能少

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

蘇慧倫爆5年婚變！老公「酒後說溜嘴」

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面