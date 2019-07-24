200萬中國軍人組成「亮家底」！首部國防白皮書披露「裁減員額30萬」

▲國新辦記者會，國防部新聞發言人吳謙大校介紹《新時代的中國國防》白皮書。（圖／翻攝自國新辦）

記者鄭思楠／綜合報導

中國軍人如何組成？中國國新辦7月24日上午舉行記者會，介紹和解讀《新時代的中國國防》白皮書有關情況。白皮書介紹，「此次軍改調整軍隊規模比例，重塑力量結構佈局，裁減員額30萬，現役總員額減至200萬。」白皮書還首次寫入了解放軍的主戰裝備型號，包含15式坦克、052D驅逐艦，殲-20戰鬥機、 東風-26中遠端彈道導彈等。

據國防部新聞發言人吳謙說，「《新時代的中國國防》全景式介紹了深化國防和軍隊改革取得的歷史性成就，介紹中國軍隊重塑領導指揮體制、優化規模結構和力量編成、推進軍事政策制度改革的有關情況，全面介紹調整改革後的軍兵種和武警部隊基本情況。」

白皮書透露，陸軍包括機動作戰部隊、邊海防部隊、警衛警備部隊等，下轄5個戰區陸軍、新疆軍區、兩藏軍區等；東部戰區陸軍下轄第71、72、73集團軍，南部戰區陸軍下轄第74、75集團軍，西部戰區陸軍下轄第76、77集團軍，北部戰區陸軍下轄第78、79、80集團軍，中部戰區陸軍下轄第81、82、83集團軍。

海軍包括潛艇部隊、水面艦艇部隊、航空兵、陸戰隊、岸防部隊等，下轄東部戰區海軍（東海艦隊）、南部戰區海軍（南海艦隊）、北部戰區海軍（北海艦隊），海軍陸戰隊等。戰區海軍下轄基地、潛艇支隊、水面艦艇支隊、航空兵旅等部隊。

空軍包括航空兵、空降兵、地面防空兵、雷達兵、電子對抗部隊、信息通信部隊等，下轄5個戰區空軍、1個空降兵軍等。戰區空軍下轄基地、航空兵旅（師）、地空導彈兵旅（師）、雷達兵旅等部隊。

火箭軍包括核導彈部隊、常規導彈部隊、保障部隊等，下轄導彈基地等。戰略支援部隊包括戰場環境保障、信息通信保障、信息安全防護、新技術試驗等保障力量。

聯勤保障部隊是實施聯勤保障和戰略戰役支援保障的主體力量，包括倉儲、衛勤、運輸投送、輸油管線、工程建設管理、儲備資產管理、採購等力量，下轄無錫、桂林、西寧、瀋陽、鄭州5個聯勤保障中心，以及解放軍總醫院、解放軍疾病預防控制中心等。

另外，武警部隊實行「 中央軍委一武警部隊一部隊」領導指揮體制，根本職能屬性沒有發生變化，不列入解放軍序列。公安邊防部隊、公安消防部隊、公安警衛部隊退出現役，國家海洋局領導管理的海警隊伍轉隸武警部隊。武警黃金、森林、水電部隊整體移交國家相關職能部門並改編為非現役專業隊伍，撤收武警部隊海關執勤兵力，徹底理順武警部隊領導管理和指揮使用關係。調整後，武警部隊包括內衛部隊、機動部隊、海警部隊等。

▼中國《新時代的中國國防》白皮書。（圖／央視）