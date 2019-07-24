陸專家評國防白皮書：有助於消除外界對中國發展的疑慮

▲解放軍海軍成立70周年。（圖／翻攝自人民網）

記者馬叔安／綜合報導

《新華社》24日評論當天公佈的《新時代的中國國防》白皮書，其中大陸軍事科學院戰爭研究院研究員曹延中認為，白皮書將維護世界和平、促進共同發展，上升為服務構建人類命運共同體，並作為新時代中國國防的世界意義，「這些都具有鮮明的時代特點，是國防政策的重大創新。」

報導整理了這次白皮書了6項「亮點」，包括首次「構建新時代中國防禦性國防政策體系」、「正式公開新時代軍隊『四個戰略支撐』的使命任務」、「把『永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍』作為新時代中國國防的鮮明特徵」、「把服務構建人類命運共同體作為新時代中國國防和軍隊建設的重要指向」、「全景式介紹深化國防和軍隊改革取得的歷史性成就」和「通過國防開支的國際比較闡明中國國防費與保障需求的差距」。

▲大陸24日公佈《新時代的中國國防》白皮書 。（圖／翻攝自國新網）

報導引用了軍事科學院政治工作研究院副研究員釋清仁的看法，新版白皮書將其作為新時代中國國防的鮮明特徵，凸顯了新時代中國國防政策的防禦性，反映了中國戰略意圖的透明，有助於消除外界對中國發展的疑慮，破解一些人炒作的所謂「中國威脅論」。

此外，針對白皮書中關於大陸國防開支的部分，軍事科學院戰爭研究院博士後周洲認為，新版國防白皮書比較了2017年世界國防費位居世界前列的國家有關情況，「有力地說明了中國國防費增長是合理適度的，開支水平是偏低的。」

►►陸國防白皮書強調不擴張 台專家：與美做對比消弭威脅論