殲20、東風26在列！中共國防白皮書首納「解放軍主戰裝備」

▲中國《新時代的中國國防》白皮書。（圖／央視）

記者劉亭／綜合報導

中國國新辦24日召開記者會，發表《新時代的中國國防》白皮書。內容中首次寫入了解放軍的主戰裝備型號，包含15式坦克、052D驅逐艦，殲-20戰鬥機、 東風-26中遠端彈道導彈，等解放軍陸海空以及火箭軍的主戰裝備。

白皮書中指出，「加大淘汰老舊裝備力度，逐步形成以高新技術裝備為骨幹的武器裝備體系。」根據《環球時報》報導，這些武器被寫入國防白皮書中，可以看出這些裝備不僅已經可以大批量入列，也已經形成戰鬥力，並且全面進行實戰化訓練。

報導也統整，這些主戰裝備都是由中國自主創新，在整體設計以及相關新技術上處於全球領先水準。這些新型主戰裝備將進一步提升解放軍綜合作戰能力，有助於解放軍更好地肩負起維護國家主權、安全和領土完整的神聖使命。

▲殲-20。（圖／翻攝自新浪軍事微博）

白皮書全文約2.7萬字，正文部分包括國際安全形勢、新時代中國防禦性國防政策、履行新時代軍隊使命任務、改革中的中國國防和軍隊、合理適度的國防開支、積極服務構建人類命運共同體等6個章節。

這是中國第10版國防白皮書，從1998年迄今，中國先後發布9版國防白皮書。白皮書首次把「堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」，作為新時代中國國防的鮮明特徵。

