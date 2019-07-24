陸國防白皮書「大篇幅批台獨」　發言人嗆：敢分裂不惜一戰

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／國新網）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸國防部24日上午發布《新時代的中國國防》白皮書，與過去不同的是，今年大篇幅提到「台獨分裂勢力」，措辭相當強烈，更直接點名民進黨。大陸國防部發言人吳謙還在發布會上直言，「白皮書想傳達的信號清晰明確，搞台獨就是死路一條，中國一點也不能少，我們願意盡最大努力，爭取和平統一，但絕不允許任何人、任何組織、任何政黨，以任何形式，把任何一塊領土分裂出去。」

白皮書中在「國家安全面臨的風險挑戰不容忽視」章節中首先點出的，就是「反分裂鬥爭形勢更加嚴峻」。內容提到，反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，加緊推行去中國化、漸進台獨，圖謀推動法理台獨，強化敵意對抗，挾洋自重，在分裂道路上越走越遠。台獨分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實成脅，是祖國和平統一的最大障礙。

白皮書還提到，解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族的根本利益，是實現中華民族偉大復興的必然要求。中國堅持和平統一、一國兩制方針，推動兩岸關係和平發展，推進中國和平統一進程，堅決反對一切分裂中國的圖謀和行徑，堅決反對任何外國勢力干涉。

白皮書指出，中國必須統一，也必然統一。中國有堅定決心和強大能力維護國家主權和領土完整，決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

白皮書強調，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衛國家統一。

除了大段的內容外，零星提到台灣的部分還有，「中國堅決反對美國售台武器」「懾止和抵抗侵略，保衛國家政治安全、人民安全和社會穩定，反對和遏制台獨，打擊藏獨、東突等分裂勢力，保衛國家主權、統一、領土完整和安全。」「著眼捍衛國家統一，加強以海上方向為重點的軍事鬥爭準備，組織艦機繞島巡航，對台獨分裂勢力發出嚴正警告。」

與2013年、2015年發布的兩版白皮書相比，最新發布的國防白皮書提到台灣問題的相關篇幅增加了好幾倍，且對於台獨的用詞也更加嚴厲，並直接點名「民進黨當局」，強調「不承諾放棄使用武力」「不惜一切代價，堅決予以挫敗」，關於「兩岸關係保持和平發展良好勢頭」的敘述也完全消失，顯示大陸軍方對台灣問題態度上的改變。

2015年5月發布的《中國的軍事戰略》白皮書中對於台灣問題的描述內容為，「台灣問題事關國家統一和長遠發展，國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然。近年來兩岸關係保持和平發展良好勢頭，但影響台海局勢穩定的根源並未消除，台獨分裂勢力及其分裂活動仍然是兩岸關係和平發展的最大威脅。」

而2013年4月發布的《中國武裝力量的多樣化運用》白皮書中則更為簡短，只提到，「兩岸關係繼續呈現和平發展勢頭。」與「台獨分裂勢力及其分裂活動仍然是兩岸關係和平發展的最大威脅。」

此外，大陸國防部發言人吳謙還在發布會上直言，「我們想傳達的信號清晰明顯，搞台獨就是死路一條，中國一點也不能少，我們願意盡最大努力，爭取和平統一，但絕不允許任何人、任何組織、任何政黨，以任何形式，把任何一塊領土分裂出去。」