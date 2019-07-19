教育部證據打臉「蔡英文學歷爭議」　黨政人士：該結束鬧劇了...

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者蔣婕妤／台北報導

國民黨抓緊總統蔡英文學歷爭議，立委陳學聖近日質疑，找不到小英過去在政大及東吳任教期間升等應提之論文及專書，因此行文教育部，要政大、東吳提供升等論文及專書，希望能以正視聽。教育部19日公布相關證據，打臉藍營種種質疑，黨政人士無奈表示，希望可以藉此結束鬧劇，「畢竟大部分人大腦應該是正常的！」

針對藍營狂攻蔡英文學歷爭議，黨政人士表示，其實論文跟學歷的事，本來英營沒想過會是個問題，因為國內外教育單位的證明正常人都會認同，「但少數偏激者繼續執著這個議題，讓藍營立委也跟著見縫插針。今天的說明之後，應該可以結束這個鬧劇了，畢竟大部分人大腦應該是正常的！」

教育部19日發布新聞稿指出，陳學聖來函關切，希望教育部提供蔡總統升等論文及相關應備文件，教育部經查發現，蔡英文任教資格是由國立政治大學依民國62年6月22日修正公布之「大學及獨立學院教師資格審查規程（簡稱教審規程）」規定，分別於73年及79年函送專任副教授及教授資格文件到教育部審查，經教育部依規定審定通過並核發證書。

針對蔡英文副教授資格，教育部說明，民國74年10月28日由李煥部長主持的學術審議委員會第16屆常務委員會第16次會議中，決定審議通過，「案內同意政大送審教師資格包含蔡總統在內共計副教授4名、講師4名及助教2名」。至於小英教授資格，教育部解釋，民國80年2月22日由毛高文部長主持的學術審議委員會第19屆常務委員會第8次會議中，決定審議通過，「案內同意政大送審教師資格包含蔡總統在內共計教授5名」。

▼蔡英文「博士學位論文與升等著作」。（圖／教育部提供）





另外論文部分，教育部指出，教師資格審查著作都是社會各界可以自行查閱的公開學術文獻，因此，教育部對於教師資格審查案，無論是否通過審議（未通過審議則待申訴救濟程序結束後），其相關資格著作，教育部皆無需留存。雖然相關著作資料審慎查證需要時間，教育部近日還是加速查證程序，並提供相關資料。

根據教育部資料，蔡英文在倫敦政經學院博士學位論文，經過教育部請駐英代表處教育組向該校查證，該校圖書館確實有典藏蔡總統博士學位論文，可以透過該校圖書館書目檢索查悉，該館亦將論文置放於特藏閱覽區（Special Collection Reading Room）供申請學術閱覽，「駐英代表處教育組並派員至該館並獲許可拍攝論文封面及內頁館藏條碼如附，該校表示如有其他疑義亦可逕洽詢問，該校將樂意協助」。

關於蔡英文升等著作，教育部依刊載出版資訊，洽詢大學圖書館與檢索線上學術資料庫後，發現都有收錄典藏並供公眾查閱，「社會各界亦可透過相關資料庫查詢檢索。本部洽請國立臺灣大學、國立政治大學及中原大學協助，拍攝其圖書館收錄典藏之實體書籍封面、目錄及出版資訊如附」。

教育部強調，蔡英文博士學位論文及升等著作，經教育部審慎查證確認無誤，且均可透過大學圖書館或檢索系統等學術資源查悉。