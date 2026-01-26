　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中補教男師猥褻女學生被判2年　「檢上訴求重判」卻判更輕

▲桃園市賴姓男子於2023年8月間認識未滿18歲少女，隨即以每次1萬元代價進行性交易，但卻以遙控攝影機偷拍得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台中補教男師猥褻國中女學生，檢方上訴求重判，二審卻判更輕。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名補習班楊姓男老師被指控猥褻國中女學生小美（化名），在補習班茶水間、櫃台等地方伸手撫摸女子下體、臀部。台中地院一審判處楊男2年，檢方不滿上訴並求處重判，但台中高分院二審考量楊男已認罪，且跟受害人達成和解並支付和解金，因此改判1年9個月。

茶水間、櫃台下手　女學生鼓起勇氣揭發

根據判決書指出，楊男在自己經營的補習班擔任教師，2023年10月3日晚間經過茶水間時，發現小美獨自在裡面用餐，就走進茶水間伸手撫摸小美的下體與臀部，幾天後又趁小美在1樓櫃台寫考卷之際，再次伸手撫摸小美的下體。小美最初因害怕不敢聲張，直到後來才鼓起勇氣告訴母親，母親氣得立刻報警，全案才曝光。

楊男出庭時否認指控，強調未做任何猥褻舉動，至於為何小美褲子上會有他的DNA，是因為他某日發現一包遺失衣物，他為了調查衣物是誰的，曾觸碰衣物，才會留下DNA。一審法官認為，考量小美案發後曾情緒崩潰，加上小美跟楊男無仇怨，應沒有理由誣陷楊男，且短褲屬於貼身衣物，一般非親密之人應難以接觸，更何況兩人僅是師生關係，因此不採信楊男證詞，審酌後依故意對未成年人犯強制猥褻罪判處楊男2年。

檢方上訴求重判　二審因2原因反減刑3個月

檢方不滿判決，認為楊男始終否認犯罪，沒有任何悔改之意，行徑囂張不應輕縱，決定上訴並請求法官重判。不過，台中高分院二審法官審理後，認為楊男已改口認罪，也跟受害人及家屬達成和解，並已支付40萬和解金，案發後也離開補教業，審酌後改判1年9個月，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2025最常被盜密碼出爐！
蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中補教男師猥褻女學生被判2年　「檢上訴求重判」卻判更輕

桃園豪宅驚傳墜樓！紅衣女住戶當場身亡　路人嚇壞

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

快訊／新莊女搭電梯到16樓頂　墜落社區1樓廊道…雙腿變形送醫亡

學霸女警恐嚇盧秀燕 父道歉...曝遭職場霸凌內幕　警發聲澄清

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

雲林警局舉行高階人事交接　黃富村期勉團隊再創治安新局

快訊／無良董座掏空台鹽綠能4億　陳啓昱羈押1年多獲1200萬交保

25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

台中補教男師猥褻女學生被判2年　「檢上訴求重判」卻判更輕

桃園豪宅驚傳墜樓！紅衣女住戶當場身亡　路人嚇壞

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

快訊／新莊女搭電梯到16樓頂　墜落社區1樓廊道…雙腿變形送醫亡

學霸女警恐嚇盧秀燕 父道歉...曝遭職場霸凌內幕　警發聲澄清

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

雲林警局舉行高階人事交接　黃富村期勉團隊再創治安新局

快訊／無良董座掏空台鹽綠能4億　陳啓昱羈押1年多獲1200萬交保

25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計培養跨域能力

美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護社會治安

9天春節連假將屆　南投縣10醫院提供8項不打烊服務

中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍　許淑華：撥9000萬改善縣立球場

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見表揚

火與鋼的守護者　海軍俥鑄職人自主產製撐起海上屏障

快訊／基隆搶修破管5千戶明將停水12小時　影響範圍曝光

北極寒潮爆發！　鄭明典示警冷空氣外流

全球電動車銷量「2025年再創新高」！賣出2070萬輛　美國逆風下跌

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

社會熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

25歲替代役喝醉被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡

即／桃園藝文特區墜樓案！　1女「穿紅衣墜落」明顯死亡

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

賓士哥「重新做人」被肉搜　館長遭控霸凌害輕生

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

新莊BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

更多熱門

相關新聞

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

台中一起震撼補教圈的性侵案於二審現重大逆轉。楊姓補習班教師因被控對女學生兩度強制猥褻及多次性騷擾而遭起訴，一審依強制猥褻罪共判刑2年，台中高分院近日改判，雖考量被告已與被害人調解並支付部分賠償金，仍認其作為教師違背倫理、傷害學生信任，惡性重大，改判1年9月徒刑，並駁回緩刑請求。性騷擾部分因缺乏具體證據，維持無罪判決。

房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

2026豐原糕餅手作嘉年華1/31登場

2026豐原糕餅手作嘉年華1/31登場

台74線「大里一交流道增設匝道」通車　進市區可省20分鐘

台74線「大里一交流道增設匝道」通車　進市區可省20分鐘

玖壹壹同框盧秀燕寫春聯　3人曝「動了斜槓念頭」

玖壹壹同框盧秀燕寫春聯　3人曝「動了斜槓念頭」

關鍵字：

標籤:猥褻案補習班台中教師判刑

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面