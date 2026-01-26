台中補教男師猥褻女學生被判2年　「檢上訴求重判」卻判更輕

▲台中補教男師猥褻國中女學生，檢方上訴求重判，二審卻判更輕。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名補習班楊姓男老師被指控猥褻國中女學生小美（化名），在補習班茶水間、櫃台等地方伸手撫摸女子下體、臀部。台中地院一審判處楊男2年，檢方不滿上訴並求處重判，但台中高分院二審考量楊男已認罪，且跟受害人達成和解並支付和解金，因此改判1年9個月。

茶水間、櫃台下手 女學生鼓起勇氣揭發

根據判決書指出，楊男在自己經營的補習班擔任教師，2023年10月3日晚間經過茶水間時，發現小美獨自在裡面用餐，就走進茶水間伸手撫摸小美的下體與臀部，幾天後又趁小美在1樓櫃台寫考卷之際，再次伸手撫摸小美的下體。小美最初因害怕不敢聲張，直到後來才鼓起勇氣告訴母親，母親氣得立刻報警，全案才曝光。

楊男出庭時否認指控，強調未做任何猥褻舉動，至於為何小美褲子上會有他的DNA，是因為他某日發現一包遺失衣物，他為了調查衣物是誰的，曾觸碰衣物，才會留下DNA。一審法官認為，考量小美案發後曾情緒崩潰，加上小美跟楊男無仇怨，應沒有理由誣陷楊男，且短褲屬於貼身衣物，一般非親密之人應難以接觸，更何況兩人僅是師生關係，因此不採信楊男證詞，審酌後依故意對未成年人犯強制猥褻罪判處楊男2年。

檢方上訴求重判 二審因2原因反減刑3個月

檢方不滿判決，認為楊男始終否認犯罪，沒有任何悔改之意，行徑囂張不應輕縱，決定上訴並請求法官重判。不過，台中高分院二審法官審理後，認為楊男已改口認罪，也跟受害人及家屬達成和解，並已支付40萬和解金，案發後也離開補教業，審酌後改判1年9個月，全案仍可上訴。