2020是台灣主體路線之爭　陳致中：蔡英文應親訪賴清德「拚整合」

記者蔣婕妤、林銘翰／台北報導

前總統陳水扁19日晚間出席｢台灣北社18周年募款餐會」，兒子、民進黨高雄市議員陳致中也陪同出席。談起2020年總統大選，陳致中表示這是一場「台灣主體路線」與「中國親中路線」之間的選擇，連外國媒體都認定高雄市長韓國瑜是一個「親中民粹」的候選人。陳致中當場也向總統蔡英文喊話，呼籲蔡英文應親自拜訪前行政院長賴清德，整合民進黨基層。

▲陳致中陪同陳水扁出席台灣北社18周年募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

陳致中表示，2020年這場選戰跟過去的總統大選相比，重要性不言可喻，這是一場「台灣主體路線」與「中國親中路線」之間的選擇。

話鋒一轉，陳致中痛批韓國瑜，對於中國路線非常曖昧，甚至不敢聲援香港反送中運動，對於「一國兩制」也說不清楚，嘴巴說拒絕一國兩制、是中華民國的堅定支持者，卻走進中聯辦去領旨、見習一國兩制，「有台灣意識的支持者打死也不能接受」。

另外，陳致中也表示，賴清德在基層有很大的號召力量，許多民進黨的支持者對賴清德也相當有好感，是民進黨很重要的資產。

他強調，民進黨初選結束後他就曾公開說過，蔡英文是現任總統，也是民進黨提名的候選人，應該用最高的高度和胸襟，整合民進黨基層，親自去拜訪賴清德，「一次不成，兩次、三次，用誠意打動天」，把所有力量整合在一起最重要。