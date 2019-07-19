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面對2020...卓榮泰：陳水扁認為民進黨想贏應有更好的策略

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▲陳水扁出席北社募款餐會，歌唱安可曲今夜又擱塊落雨（圖／記者林敬旻攝）

▲陳水扁出席北社募款餐會，歌唱安可曲今夜又擱塊落雨（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤、林銘翰／台北報導

前總統陳水扁19日晚間出席｢台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會｣，現場替支持者簽書30分鐘，民進黨主席卓榮泰應邀上台致詞時還偷爆料，自己剛在阿扁身邊坐下，陳水扁立刻關心高雄災情。

卓榮泰晚間一現身募款餐會，就先直奔陳水扁休息室，兩人密會近15分鐘，隨後一起走出休息室。對於兩人晤談是否有涉及2020總統大選，卓榮泰則透露，陳水扁認為民進黨想贏應有更好的策略。

卓榮泰說，「他認為我們應該有更好贏的策略，我們會加強」。面對媒體繼續追問策略為何，卓榮泰則笑答，「策略就是不能公開講」。

卓榮泰在晚間的餐會現場和陳水扁同坐主桌用餐，他在上台致詞時表示，自己才剛坐下，陳水扁就向他關心高雄這次的淹水災情，還特別選唱歌曲「今夜又擱要下雨」，雖然阿扁人在台北，但其實心繫高雄，這樣疼惜地方的心情，就是民進黨長久以來的精神。

藉著出席獨派活動，卓榮泰也趁機喊話，雖然很多人對民進黨初選結果不一定滿意，但為了2020以後的台灣著想，希望大家能一起尊重民主的決定，最重要的還是大選的勝利，這次選舉將是親中或保台的重要決定，「請大家支持我們的蔡總統！」台下也回以掌聲響應。

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