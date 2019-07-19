影／暴雨夜襲高雄　陳水扁台北飆高音特別選唱「今夜又擱塊落雨」

▲陳水扁出席北社募款餐會，高唱安平追想曲。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔣婕妤、林銘翰／台北報導

前總統陳水扁19日晚間將出席｢台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會｣，會前也在現場為支持者簽書一小時，隨後參與北社募款餐會，大約晚間7點半陳水扁「站在台下」獻唱飆歌「安平追想曲」與「今夜又擱塊落雨」兩曲，台下包括民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃等人，聽了之後還開心鼓掌。

「台灣北社18週年感恩募款餐會」中包含民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃皆有出席，與陳水扁同坐在台前主桌。餐會中陳水扁不時與卓榮泰及游錫堃有說有笑，氣色看起來相當不錯。

晚間約7點半，主持人余莓莓邀請陳水扁到台前獻唱，陳水扁便走到台前未上台，僅站在台下表示「台灣人要唱台灣歌」，首先獻唱一首「安平追想曲」，還邀請台下所有人跟著他一起唱。

唱完「安平追想曲」後，余莓莓表示身為阿扁總統的小粉絲，大喊「安可」希望陳水扁再獻唱一曲，雖然陳水扁現場當時暴雨正在高雄肆虐，但他還是再度獻聲唱了一首「今夜又擱塊落雨」，逗得台下大家歡呼聲不斷，卓榮泰與游錫堃等人還轉身向前給予陳水扁熱烈掌聲。

卓榮泰在晚間的餐會現場和陳水扁同坐主桌用餐，他在上台致詞時表示，自己才剛坐下，陳水扁就向他關心高雄這次的淹水災情，還特別選唱歌曲「今夜又擱要下雨」，雖然阿扁人在台北，但其實心繫高雄，這樣疼惜地方的心情，就是民進黨長久以來的精神。