高雄淹大水！竟排定20日台中感恩之旅　「網罵翻」韓國瑜急喊卡

▲韓國瑜今年到鎮瀾宮參拜，受到大批信眾熱情歡迎。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

丹娜絲颱風雖然遠離，但外圍環流帶進西南氣流，19日在高雄下起大雨，多處行政區時雨量破百公釐，造成大淹水。就在此時，媒體報導高雄市長韓國瑜，為了感謝台中紅派、黑派和台中市立委沈智慧在國民黨初選時的幫忙，預定20日到台中進行一場「感恩謝票兼固樁」之旅，消息傳出後，網路罵翻、痛斥，不過，在19日晚間8時許，立委沈智慧發簡訊說，「韓國瑜明天不來台中了」。

高雄大雨19日多處淹水，並且再添登革熱病例，但韓國瑜卻傳出明天將北上拜訪台中派系大老，晚上還要宴請國民黨議員，被喻為「總統選舉感恩之旅」，消息傳出綠營人士譏，請韓國瑜「莫忘高雄苦人多」，高雄正在淹大水。

根據藍營方面的訊息，韓國瑜20日「台中感恩謝票固樁之旅」的行程如下：

上午10點：台中清水紫雲巖

上午11點：台中大甲鎮瀾宮

中午12點：鎮瀾宮和庶民一起吃小吃

下午：太平區一貫道崇正基金會、北區元保宮

晚間：和國民黨議員餐敘

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，為了感謝台中紅黑派系大老相挺，明天上午將至台中展開感恩之旅，先後拜訪清水紫雲巖與大甲鎮瀾宮兩間大廟，而這也是韓國瑜繼4月大甲媽祖起駕後，再訪鎮瀾宮。但高雄地區因豪雨大淹水，外界不禁質疑，韓國瑜竟有空北上參拜觀世音與媽祖，難道要祈求神明庇佑高雄風調雨順嗎？

韓國瑜與中部紅黑派大老都有數十年交情，黨內初選期間也曾拜訪。韓國瑜明天上午約10點至11點之間抵達清水紫雲巖，隨後至大甲鎮瀾宮，下午由挺韓立委沈智慧安排拜訪市區廟宇，晚上還與國民黨籍議員餐敘。明天又逢假日，鎮瀾宮勢必吸引韓粉圍觀，重現起駕般的熱鬧人潮。



但韓國瑜這趟「台中感恩、謝票、固樁之旅」在19日晚間就臨時喊卡了，高雄市府方面傍晚先放出「還不一定」的訊息；台中市立委沈智慧晚間8時許發簡訊說「因為高雄淹水，明天韓國瑜台中行程無法前往，韓國瑜深表歉意，延後再拜訪，謝謝大家！沈智慧服務處通告！」