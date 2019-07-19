影／蔡英文要把阿扁「關回去」？卓榮泰澄清：不應該也不至於這麼想

記者蔣婕妤、林銘翰／台北報導

前總統陳水扁17日晚間在臉書揭露，民進黨前主席許信良跟民進黨前秘書長洪耀福正操盤2020大選，醞釀要總統蔡英文把他抓回去，就可以爭取連任成功。阿扁兒子、高雄市議員陳致中19日受訪時表示，沒有聽說這個問題。民進黨主席卓榮泰則表示，應該是誤解或誤傳。

▲陳水扁、卓榮泰出席台灣北社18周年募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

前總統陳水扁19日晚間出席｢台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會｣，現場替支持者簽書30分鐘。餐會中包含民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃、民進立院黨團總召柯建銘都將上台致詞，原本也在出席名單上的獨派大老辜寬敏因為身體狀況最後沒有現身。

陳致中受訪時被問及，阿扁稱小英醞釀要把自己「關回去」，陳致中說，「沒有，我沒有聽說這個問題」。至於阿扁是否對小英心情上難以釋懷，陳志說表示，父親跟自己一樣，都是民進黨黨員，面對明年大選，最重要的還是要守住台灣主權，這是大家的共同目標。

同樣現身感恩餐會的卓榮泰，一到場就先直奔陳水扁休息室，他受訪時澄清「把阿扁關回去」一事，「阿扁總統也許有他的訊息管道，但有相當多的誤傳誤解，希望當事人有機會能夠充分說明，所有的人不應該也不至於這麼想」。