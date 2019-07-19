「譁眾取寵終將失去人民信任！」 陳菊：國家發展最重價值

▲陳菊參訪明尼蘇達大學。（圖／翻攝自陳菊臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統府秘書長陳菊19日在臉書發文評論，無論城市治理或是國家發展，最重要的就是價值。她認為，譁眾取寵的誇大言論縱能一時搏得目光，但既不會長久，也終將失去人民的信任。

人在美國參訪的陳菊透過臉書貼文分享，明尼蘇達大學的台灣學生、教授及同鄉邀請她参訪明大校園，了解當地人在明尼蘇達州的生活，以及明州為適應氣候環境形塑的獨特城市空間，「坐上通勤族的輕軌電車，同學們告訴我這裡有美國第一個為索馬利亞難民打造的公共住宅，也有最自由、開放的法令規範」。

陳菊表示，從明尼蘇達的進步與發展，可以看出無論城市治理或是國家發展，最重要的就是價值。她說，「譁眾取寵的誇大言論縱能一時搏得目光，但既不會長久，也終將失去人民的信任。要推動國家進步，不只是執政者踏實地完成每一項人民的託付、在日常的工作中堅持價值與理念，更需要社會中每個人的關心及參與」。

陳菊評論，「我在美國所看見的，民主的真諦不只在選舉投票，更不是煽動群眾的口號比賽，而是執政者對價值的承諾，以及人民對公共事務的參與」。

陳菊說，她很高興可以與同學們一起吃著披薩，聽大家對台灣政經情勢及政局變化所抒發的意見，從社會住宅、青年就業、工輔法乃至於國家主權所受到的威脅，逐一回應大家對台灣的關心和憂心，「我也期勉大家在學成之後可以回到台灣，為國家社會貢獻心力，投注更多專業知識、熱情熱心在公共領域，讓民主自由的價值可以永續，讓台灣一代比一代更好！」