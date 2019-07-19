陳其邁直奔高雄關心暴雨：「蔡總統也隔海打電話了解災情」

▲陳其邁南下高雄了解災情。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄19日因為暴雨造成大淹水，行政院副院長陳其邁晚間得知災情，第一時間就南下高雄了解狀況，他在臉書發文透露，人在出訪中的總統蔡英文也特別隔海打電話關心高雄災情。

陳其邁表示，「高雄今天午後下起豪大雨，許多行政區傳出淹水災情，行政院蘇貞昌院長及我相當憂心高雄的淹水。蔡英文總統也隔海打電話關心高雄災情。傍晚我趕緊回來高雄並到永安了解新港抽水站的作業情形」。

陳其邁說明，水利署署長向他報告台各地淹水情形。以高雄最為嚴重，多達267處積淹水。內政部徐國勇部長及消防署長，也向他回報目前各地災損狀況。

陳其邁指出，永安是石斑魚故鄉，過去飽受淹水之苦。新港抽水站位於北溝排水分洪箱涵出口北側，已在今年4月啟用，抽水容量為7.5cms，達65萬噸。負責永安北邊的疏洪工作。另行政院已經核定補助的北溝排水整治工程，未來可加速中下游段排洪效率，改善永安地區的淹水問題。

陳其邁也特別向國人喊話，他表示，除了向在第一線作業辛苦的水利署同仁表達勉勵，也要求旗山地區的抽水站務必注意晚上山區的豪大雨，不要掉以輕心，提醒大家根據氣象局預報，注意山區雨勢，以及務必注意坍方、落石及溪水暴漲及土石流發生。