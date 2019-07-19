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「這次排水的速度比較快」　韓國瑜：清淤一定有效

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▲▼0719鳳山行政中心前淹水嚴重，多輛機車熄火，警察也拉起封鎖線。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市鳳山行政中心前淹水嚴重。（圖／記者賴君欣攝）

記者王致凱／綜合報導

高雄市長韓國瑜19日表示，此次「719豪雨」雨勢比去年的「823豪雨」還要大，慶幸各地淹水地區「水退得速度比較快」，未來會繼續加強。被問及是否是清淤帶來的效果？韓國瑜說，「清淤一定會產生效果…可是要多快才能滿足民眾，這個是要更進步的。」

受到強烈西南氣流影響，南高屏地區19日下午降下滂沱大雨，其中高雄部分地區單日累積雨量超過200毫米，多個行政區時雨量超過100毫米，最大時雨量達到126.5毫米，造成多地傳淹水災情。

高雄市府「0719豪雨災害應變中心」下午4時二級開設，下午5時30分召開第一次工作會議。韓國瑜會後接受媒體聯訪時表示，高雄市排水設計最高可承受每60毫米的時雨量，但19日降雨最高點達到時雨量126毫米，比較慶幸的地方是排水的速度有加快。

韓國瑜表示，他稍早前與林園區、岡山區、永安區等各區公所通話，都回報水退得比往年還快，但他認為做得還是不夠，因此要求區公所與各機關首長針對過去與現在的淹水情況做檢討報告，藉此確定未來治水更準確的方向。

韓國瑜說，「清淤一定會產生效果，可是要退到多快才能滿足民眾，這是要更進步的，所以我們才要求寫檢討報告，未來凡是能加強的部分要繼續來加強。」韓國瑜說，19日晚上還有5個行政區可能會降下大雨，包括山區和甲仙區等各地，要求各區公所晚間全程待命、提高警覺，在任何情況下都要保障高雄市民的生命、財產安全。

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關鍵字：韓國瑜,清淤,淹水,高雄

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