快訊／韓國瑜官方帳號傳色情網址！急撇「不是小編可控制」...LINE回應了

▲韓國瑜官方LINE傳防災資訊，竟連到色情網站。（圖／翻攝韓國瑜官方LINE）



記者柯振中、李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜的LINE官方帳號19日突然出現連結異常，點下去將被傳送到成人網站。對此，高雄市政府回應，貼文最下排的網站標題、連結屬於LINE自動產生的，並非小編能夠控制的；消息傳出後，LINE官方也出面滅火了。

高雄市19日受到豪雨襲擊後，韓國瑜的LINE帳號傳出「高雄市部分地區時雨量已經破百，豪雨災害應變中心二級警戒已於下午4點開設」等訊息，並在下方附上App「高雄水情e點靈」的下載連結。

不過，有58萬人追蹤韓國瑜LINE帳號19日傳出的訊息中，卻有一條「您要找的內容已被刪除」的字樣。點下去後，竟然會自動連結到色情網站，讓58萬粉絲瞬間看傻眼。

對於這起案件，高雄市政府新聞局回應，PO文最下排網站標題和連結，是LINE自動產生的，不是小編可控制的。此外，LINE官方也出面滅火，「在LINE iOS版本的應用程式中，目前LINE訊息內容若同時含有表情符號和短網址，在特定組合下會造成網址解析錯誤。我們將盡快解決此狀況。」

高雄大暴雨！韓國瑜Line帳號關心市民...「竟連到色情網站」 58萬人看傻

▼韓國瑜關心市民「傳色情網站網址」 LINE官方回應了。（圖／記者李唯甄翻攝）