女孩吃飯結帳「搶買單」　衝動男輸了…氣炸砸爛她車：不給我面子！

▲女生朋友搶著買單，讓程男氣到直接砸爛對方的車。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名程姓男子先前和相處一年多的吳姓女生朋友去吃午餐時，因為買單問題而吵得不可開交，雖然最終是由女方出錢，但程男認為「這非常傷他的面子」，於是越想越生氣，直接將對方的紅色雪佛蘭（Chevrolet）轎車砸爛洩憤。警方近日以涉嫌故意毀壞財物罪將程男逮捕歸案，案件還在進一步釐清當中。

綜合陸媒報導，事發在四川省崇州市，程男今年5月21日和程女一起享用午餐，不過到了吃完準備結帳時，兩人卻發生口角爭執，因為男方認為應該由他買單才算是有面子，但女方卻不願照做，逕自替這次飯局做了結尾。程男事後心理十分不平衡，便在醉酒後開車到吳女的住處停車場，利用板手將對方的轎車亂砸一通。

▼紅色雪佛蘭（Chevrolet）轎車慘遭板手破壞。（示意圖／CFP）

據悉，吳女的汽車後側2個大燈、前右側大燈、右側倒車鏡及多處烤漆都被破壞，幸好聽見砸車聲響的社區管理員有衝過來制止，否則轎受損面積車恐怕會擴大。經過鑑定後，吳女的汽車損失價值共計5248元人民幣（約新台幣23000元）。崇州市人民檢察院檢察院近日也以涉嫌故意毀壞財物罪對程男依法批准逮捕，酒駕的刑責則是另外立案處置。

網友看完荒謬的過程後紛紛留言，「這樣就沒面子？也太沒腦了，趕快進去關一關吧」、「女生為什麼不能買單？你不是女人生的？什麼邏輯？」、「朋友買單還好吧，我多希望每餐都是朋友買單」、「我覺得事情不會那麼單純，很可能是女生想拒絕男生的『好意』，間接用這舉動回應」、「我超缺這類朋友，快來啊！」、「被關過更沒面子」。