日92歲老翁「電線勒斃」失智妻！悲傷內幕曝光　坐輪椅出庭認罪

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣92歲男子野村八郎因不堪老老照護壓力，在自家用電線勒斃91歲妻子，他1月26日首度在千葉地方法院出庭受審，坐著輪椅的他當庭承認所有罪名，僅簡短表示「是我做的沒有錯」。檢方則認為，被告雖出於長期照護壓力犯案，但仍具有明確殺意，應受法律制裁。

根據《千葉電視台》報導，起訴書指出，野村八郎2025年3月在千葉縣一宮町的住處「以電線纏繞」妻子野村奈美子的頸部致其窒息死亡。野村奈美子因患有失智症，平時需要倚靠野村八郎的照顧。

▲被告因不堪長期照護壓力，出手殺害妻子。（示意圖／CFP）



此案26日首次開庭，年邁的野村八郎坐著輪椅出庭並認罪。檢方在庭上指出，野村八郎長期照護罹患失智症的妻子，身心俱疲之下，自己的健康狀況也每況愈下。面對看不到盡頭的照護生活，他對未來感到絕望，甚至企圖燒炭與妻子同歸於盡。然而當他看見妻子在煙霧中痛苦掙扎的模樣，心中不忍，竟萌生「讓她早點解脫」的念頭，最終下手勒斃對方。

檢察官強調，被告雖然動機出於長期照護壓力，但仍是在明確的殺意下犯案，應受到法律制裁。然而辯護律師則主張，「本案有許多值得體諒的悲慘情況，法院應該審慎思考，將這樣一位年邁的老人送進監獄服刑是否妥當。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995