陸中科院大學「星際航行學院」揭牌　培育太空探測及研究人才

▲大陸中科院大學「星際航行學院」揭牌。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國科學院大學「星際航行學院」今（27）日在中國科學院與「兩彈一星」紀念館舉行揭牌儀式，宣告該學院正式成立。根據學院成立相關規劃顯示，未來將設立119門課程，聚焦太空探測與空間科學研究人才培育。

《人民日報》報導，中國科學院大學成立星際航行學院，背景在於未來10至20年被視為中國星際航行領域跨越式發展的重要窗口期。

根據學院設立需求顯示，原始創新基礎研究與關鍵技術突破，將對深空探測格局及國家競爭力產生深遠影響，學院的設立被定位為佈局星際航行領域人才培養的重要一環，以回應深空探測與空間科學研究等戰略需求。

星際航行學院於2025年11月獲中國科學院大學決定成立，未來課程體系將涵蓋航空宇航科學與技術、行星科學等14個一級學科或專業類別，在既有97門課程基礎上，新增22門核心課程，內容包括星際動力與推進原理、星際航行環境感知與利用、行星動力學與宜居性，以及星際社會學與治理等方向。

在教學實作方面，學院將依託懷柔科學城現有科研與應用平台，規劃建置多項教學與實驗設施，包括無人機智能巡飛模擬平台、空間科學衛星全流程教學實踐平台，以及星際航行天地協同實驗教學與創新平台等，提供學生相關訓練環境。

學院揭牌當日，星際航行人才培養專項教學與培養指導委員會召開首次全體會議，大陸中科院國家空間科學中心主任王赤院士、朱俊強院士及中科院地質與地球物理研究所所長底青雲院士共同擔任指導委員會主任。