　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸中科院大學「星際航行學院」揭牌　培育太空探測及研究人才

▲大陸中科院大學「星際航行學院」揭牌。（圖／翻攝人民日報）

▲大陸中科院大學「星際航行學院」揭牌。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國科學院大學「星際航行學院」今（27）日在中國科學院與「兩彈一星」紀念館舉行揭牌儀式，宣告該學院正式成立。根據學院成立相關規劃顯示，未來將設立119門課程，聚焦太空探測與空間科學研究人才培育。

《人民日報》報導，中國科學院大學成立星際航行學院，背景在於未來10至20年被視為中國星際航行領域跨越式發展的重要窗口期。

根據學院設立需求顯示，原始創新基礎研究與關鍵技術突破，將對深空探測格局及國家競爭力產生深遠影響，學院的設立被定位為佈局星際航行領域人才培養的重要一環，以回應深空探測與空間科學研究等戰略需求。

星際航行學院於2025年11月獲中國科學院大學決定成立，未來課程體系將涵蓋航空宇航科學與技術、行星科學等14個一級學科或專業類別，在既有97門課程基礎上，新增22門核心課程，內容包括星際動力與推進原理、星際航行環境感知與利用、行星動力學與宜居性，以及星際社會學與治理等方向。

在教學實作方面，學院將依託懷柔科學城現有科研與應用平台，規劃建置多項教學與實驗設施，包括無人機智能巡飛模擬平台、空間科學衛星全流程教學實踐平台，以及星際航行天地協同實驗教學與創新平台等，提供學生相關訓練環境。

學院揭牌當日，星際航行人才培養專項教學與培養指導委員會召開首次全體會議，大陸中科院國家空間科學中心主任王赤院士、朱俊強院士及中科院地質與地球物理研究所所長底青雲院士共同擔任指導委員會主任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看
卓榮泰稱「台灣101」　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？
快訊／新台幣改版　12款主題開放網路票選
台塑四寶爆量反攻遇殺兵　2檔翻黑
曹西平今告別式　發送「醜八怪紀念哨子」...小S、胡瓜送花致
快訊／歐陽榕病逝　相驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港政制局長曾國衛辭職　坦言：前列腺癌指數一直上升

陸中科院大學「星際航行學院」揭牌　培育太空探測及研究人才

買鑽戒獲贈純銀保溫杯！3年後「鑽跌9成贈品漲」她傻眼:足足飆3倍

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

92歲「睡美人」每天睡超20小時！　家屬嘆：檢查正常，找不到原因

陸2026吸引外資計劃曝　將擴大服務業市場准入及開放領域

甘肅5.5級地震！水晶吊燈如海盜船狂甩…居民嚇歪：1月太多次了

解放軍報再發文！　暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

香港政制局長曾國衛辭職　坦言：前列腺癌指數一直上升

陸中科院大學「星際航行學院」揭牌　培育太空探測及研究人才

買鑽戒獲贈純銀保溫杯！3年後「鑽跌9成贈品漲」她傻眼:足足飆3倍

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

92歲「睡美人」每天睡超20小時！　家屬嘆：檢查正常，找不到原因

陸2026吸引外資計劃曝　將擴大服務業市場准入及開放領域

甘肅5.5級地震！水晶吊燈如海盜船狂甩…居民嚇歪：1月太多次了

解放軍報再發文！　暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

山本由伸不投韓國對台灣？韓媒也關注日本隊WBC輪值

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

春節將至！草屯土地銀行、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊：民進黨蓋國防布躲監督

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

不只會說話還能模擬情緒　通義千問回應AI代打電話質疑

楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台

金門賓士停車禮讓行人遭追撞　機車騎士雙腳擦傷

卓榮泰稱「台灣101」挨轟　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？

【誰來庇護庇護島】賓士女左轉直直撞！彰化庇護島半年內遭撞8次

大陸熱門新聞

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

中外交部：日本治安差地震多　春節勿去

買鑽戒獲贈純銀保溫杯！3年後「鑽跌9成、贈品漲3倍」

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

陸保時捷女銷冠：客戶6成女性　沒私下吃飯

92歲「睡美人」日睡20小時！家屬嘆：是謎

IKEA宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

解放軍報再發文！ 暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

甘肅5.5級地震！水晶吊燈如海盜船狂甩畫面曝

美術生轉行批土！兄弟靠浮雕壁畫年入百萬

X型靈動老師不只一位！實戰房被挖出

靈動老師周媛　46秒原版片出土

更多熱門

相關新聞

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票 編號009！一張要價1358萬

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票 編號009！一張要價1358萬

大陸藝人黃景瑜昨（22）日曝光已成功預約首批太空旅客名額，成為商業太空飛行計畫中的一員。北京穿越者載人航天科技有限公司指出，所屬商業載人飛船目前已啟動船票預售，每張要價300萬元人民幣（約1358萬元新台幣），未來將配合飛船研製與試驗進度，規劃於2028年前後執行載人首飛。

陸「太空小鼠」返回地球生下9幼鼠

陸「太空小鼠」返回地球生下9幼鼠

中科院2億標案被當ATM　工程師洩漏密給光電廠商

中科院2億標案被當ATM　工程師洩漏密給光電廠商

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

川普太空政策行政命令　確立2028重返月球目標

川普太空政策行政命令　確立2028重返月球目標

關鍵字：

太空星際航行探測人才中科院空間

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面