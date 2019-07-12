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壽星應邀聚餐「卻被要求分攤飯錢」…無奈嘆：其實不用硬要約！網正反吵翻

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▲▼聚餐,晚餐。（圖／pixabay）

▲生日當天跟朋友吃飯還被要求分擔飯錢，讓女網友相當不滿。（示意圖／pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

不少人生日時都會選擇和朋友用餐慶祝，但是身為壽星的你到底該不該幫忙分攤吃飯錢呢？香港就有一名女網友發文抱怨說，自己先前生日應邀出席了2頓飯局，可是到了買單時，朋友都要求她幫忙出一部分，兩次情況都一樣；相比之下，其他朋友慶生聚餐，大家都會直接請壽星，讓她無奈感嘆，「其實真的不用硬要約！」

原PO近日在香港「連登討論區」發文說，自己生日當天接到2個飯局，沒想到最後都被要求分攤用餐錢。「第一次我告訴自己，可能是這攤的人比較少，幫忙分一點就算了，下一餐的人比較多，應該不會再發生這樣的情況吧？」

▼原PO雖然是壽星，卻受滿肚子氣。（圖／pixabay）

▲▼生日,蛋糕,蠟燭,慶生。（圖／pixabay）

不料第二頓飯局到了買單階段時，身為壽星的原PO還是被要求分擔飯錢，讓她憤恨不平地表示，「我和朋友都已經是30幾歲的人了，也不是說求學階段或是剛畢業沒有錢；另外，我們吃的東西也不是說多高級，都只是普通小菜而已，相較其他朋友生日都有人請客的情形下，我真的覺得『其實我生日不用硬要約』，這樣只會讓人心裡不平衡。」

這篇貼文很快就引起一票網友正反論戰，有人認為樓主太過計較，「朋友陪妳慶祝就很棒了，幹嘛想這麼多？」、「誰說朋友生日就一定要請吃飯？請妳吃飯是好意，並不是一定！」、「妳把自己看得太重了」、「吃飯開心最重要，妳如果真的這麼計較，下次就不要跟他們聚餐就好囉」、「妳把自己弄得很小氣的感覺」。

▼網友對於聚餐該不該買單的看法相當兩極。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲喝酒,聚餐,慶祝,調酒,飲料,果汁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

但也有人覺得，請壽星吃飯或送禮物都是很正常的事，「如果妳朋友重視妳，自然就會請妳吃，不會一頓飯少少錢還要妳出」、「這樣真的讓人不爽耶，憑什麼人家生日我幫忙出，結果我生日還替自己出？」、「我覺得還滿需要計較的啊，禮尚往來，才不會有被佔便宜的感覺。」

針對部分網友批評，原PO立刻留言回應，自己並沒主動要朋友們請吃飯，或是到處說自己生日哪一天而要求約飯局，但是差別待遇的問題讓她十分困惑。「如果下次慶生時，其他朋友沒有要求壽星分攤的話，我就知道是自己被針對了。」

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關鍵字：生日,壽星,結帳,分攤,朋友,慶生

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