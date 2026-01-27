香港政制局長曾國衛辭職　坦言：前列腺癌指數一直上升

▲香港政制及內地事務局局長曾國衛與妻子一起出門投票。（圖／翻攝港府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政制及內地事務局局長曾國衛27日上午傳出被中國大陸國務院免職，原因不明。對此，曾國衛隨後與香港特首李家超一起見媒體，證實因前列腺癌指數上升，先前提出辭職。

新華社27日報導，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的相關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的建議，國務院決定免去曾國衛的政制及內地事務局局長職務。

曾國衛隨後與李家超一起見媒體，李家超表示，曾國衛先前以健康理由提出辭職，兩人詳細討論後向中央建議，國務院於是將曾國衛免職。

李家超強調，自己理解曾國衛的身體狀況，會物色繼任人選，期間由政制及內地事務局副局長胡健民代理局長。

曾國衛表示，自從2020年獲任命為局長後，多年來一直盡心盡力工作，但在高強度工作中，身體漸漸出現狀況，前列腺癌指數一直上升，期間做了超音波、穿刺手術等，也有按時吃藥，但情況沒有太大的改善，與醫生商量後，認為目前最好先放下工作。

曾國衛也感謝中央和特首多年支持指導，強調日後若有機會，仍希望在不同崗位作出貢獻。

另外，傳出港府還將有多名官員離任，以對宏福苑大火負責。對此，李家超特別指出，傳聞都不正確，沒有計劃變動任何司局長人事。