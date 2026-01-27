　
大陸 大陸焦點 特派現場

一區抵一省！　深圳南山區2025年GDP突破兆元人民幣

▲深圳南山區全球服務中心。（圖／翻攝新華社）

▲深圳南山區全球服務中心。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳市南山區今（27）日召開第八屆人大第六次會議，會中公佈2025年南山區GDP突破兆元（人民幣，下同），成為大陸首個GDP破兆的地市轄區。據了解，南山區近5年經濟量體連續跨越多個千億台階，成長動能來自新興產業與企業群聚，包括網路及AI產業等，成為經濟發展最大推力。

《新華社》報導，1月27日，深圳市南山區八屆人大六次會議開幕。記者從會上獲悉，2025年南山區成功邁入萬億（兆）城區。

▲深圳南山區INNO100全球創新旗艦店。（圖／翻攝新華社）

南山區區長李小寧在政府工作報告中表示，南山經濟體量相較「十三五」期末的6527億元，5年間跨上4個千億級台階，年均成長率達5.8%以上，「南山並成為中國首個GDP超過兆元的地市轄區。」

數據顯示，南山區戰略性新興產業增加值佔GDP比重達60%，位於陽台山南部餘脈與塘朗山之間的南山谷地，被稱為「機器人谷」，目前已擁有20餘家機器人整機企業、200多家上下游企業，以及逾千家人工智慧規上企業。

在企業集群方面，南山區上市公司已超過200家，對此，南山區科技創新局表示，將持續優化創新環境，服務區域內60多萬家經營主體，並推動形成多層次企業生態。

南山科技園聚集多家大型科技企業總部，包括騰訊、大疆等大型科技企業總部，擁有6家軟體百強、7家網路百強企業，2025年南山區軟體與網路產業營收超過9000億元，維持產業集聚優勢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣首場人機共舞　台智寶人形機器人與舞蹈家演出

台灣首場人機共舞　台智寶人形機器人與舞蹈家演出

隨著人工智慧快速演進，企業機器人的角色正從單一功能執行，邁向更高層次的人機互動與即時理解；上緯投控指出，旗下子公司上緯智聯科技股份有限公司專注於智慧機器人技術研發，近期發表「台智寶（TaiiBot）」人形機器人核心產品，結合上緯集團在複合材料與 AI 技術上的研發優勢，持續拓展企業級智慧應用場域。

陸AI雙雄拚用戶流量 春節「搶紅包」活動較勁...砸67億現金

陸AI雙雄拚用戶流量 春節「搶紅包」活動較勁...砸67億現金

陸民企發源地溫州GDP也破兆 擠升中國第28座「兆元」城市

陸民企發源地溫州GDP也破兆 擠升中國第28座「兆元」城市

快訊／陸2025經濟成長率出爐！　達成「保5」目標

快訊／陸2025經濟成長率出爐！　達成「保5」目標

凱基投顧：AI訂單看到2027年　台股多頭續獲支撐

凱基投顧：AI訂單看到2027年　台股多頭續獲支撐

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

