一區抵一省！　深圳南山區2025年GDP突破兆元人民幣

▲深圳南山區全球服務中心。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳市南山區今（27）日召開第八屆人大第六次會議，會中公佈2025年南山區GDP突破兆元（人民幣，下同），成為大陸首個GDP破兆的地市轄區。據了解，南山區近5年經濟量體連續跨越多個千億台階，成長動能來自新興產業與企業群聚，包括網路及AI產業等，成為經濟發展最大推力。

《新華社》報導，1月27日，深圳市南山區八屆人大六次會議開幕。記者從會上獲悉，2025年南山區成功邁入萬億（兆）城區。

南山區區長李小寧在政府工作報告中表示，南山經濟體量相較「十三五」期末的6527億元，5年間跨上4個千億級台階，年均成長率達5.8%以上，「南山並成為中國首個GDP超過兆元的地市轄區。」

數據顯示，南山區戰略性新興產業增加值佔GDP比重達60%，位於陽台山南部餘脈與塘朗山之間的南山谷地，被稱為「機器人谷」，目前已擁有20餘家機器人整機企業、200多家上下游企業，以及逾千家人工智慧規上企業。

在企業集群方面，南山區上市公司已超過200家，對此，南山區科技創新局表示，將持續優化創新環境，服務區域內60多萬家經營主體，並推動形成多層次企業生態。

南山科技園聚集多家大型科技企業總部，包括騰訊、大疆等大型科技企業總部，擁有6家軟體百強、7家網路百強企業，2025年南山區軟體與網路產業營收超過9000億元，維持產業集聚優勢。