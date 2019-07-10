帶兒逛超市！媽結帳發現「少算布丁錢」秒掏皮包還　一旁時尚女卻罵：白痴

▲結帳時發現少算布丁錢，媽媽教兒子要補錢給收銀員卻被一旁顧客嘲諷。（示意圖／記者朱世凱攝）

記者朱世凱／綜合報導

如果你結帳時發現收銀員少算錢，你會怎麼做呢？香港一名媽媽近日帶著兒子到超市購物，結完帳後就站在櫃台旁核對收據上的商品品項，她最後發現櫃台人員少算了布丁的錢，所以就主動掏出皮包還款，並且教導孩子應該「把錢還給商家」才是正確的作法；不料一旁穿著時尚的女子卻罵她，「白痴沒救了，哪有人這樣教的？」

挨罵的媽媽近日在臉書粉專「生仔要考牌系列」發文表示，她在結帳後都會習慣性地站在櫃台旁邊，慢慢將商品放入環保袋內，並且核對收據上項目，結果她發現，有一樣售價21港元（約新台幣83元）的布丁沒有算在裡面，所以就主動掏出皮包，將錢還給收銀人員。

原PO在過程中也教育兒子，「收錢的姐姐少算媽媽錢，所以我們要再拿錢給姐姐，知道嗎？如果沒付錢就帶走的話，就跟偷竊的行為沒什麼兩樣。」此時，站在他們身旁一位打扮很高尚、並且抱著就讀國際幼兒園女童的媽媽說，「竟然有人這麼白痴，教自己的孩子要乖乖拿錢出來還。」

▼網友一致認為原PO作法才是正確的。（圖／CFP）

時尚媽媽還說，「真的是沒救了，所以說啊像你們這種晚輩，如果不會教小孩的話就不應該生小孩。」挨罵的原PO表示，她當時不想嚇到兒子，所以就忍了下來並且快步離開超市。「雖然我們一家三口不算有錢，但是我認為人都應該腳踏實地，我也希望我的孩子能夠有良好家教。我真的好想問那位媽媽，我究竟哪方面教錯了？」

網友看完後都大讚原PO「教得好」，「你才是孩子的好榜樣」、「不需要自責什麼，因為沒家教的是那位媽媽，就算家裡有錢，孩子念有錢學校又怎樣，沒有品德就是糟糕」、「教小朋友貪小便宜才是錯的，你做的很好！」、「誠實很重要」、「替收銀員跟妳說謝謝，不然她就要自己賠錢了」、「時尚媽媽可能忌妒妳年輕」、「超多大嬸都很愛佔人家便宜，一點錢也要拗」。