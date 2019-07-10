　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

帶兒逛超市！媽結帳發現「少算布丁錢」秒掏皮包還　一旁時尚女卻罵：白痴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼布丁。（示意圖／記者朱世凱攝）

▲結帳時發現少算布丁錢，媽媽教兒子要補錢給收銀員卻被一旁顧客嘲諷。（示意圖／記者朱世凱攝）

記者朱世凱／綜合報導

如果你結帳時發現收銀員少算錢，你會怎麼做呢？香港一名媽媽近日帶著兒子到超市購物，結完帳後就站在櫃台旁核對收據上的商品品項，她最後發現櫃台人員少算了布丁的錢，所以就主動掏出皮包還款，並且教導孩子應該「把錢還給商家」才是正確的作法；不料一旁穿著時尚的女子卻罵她，「白痴沒救了，哪有人這樣教的？」

挨罵的媽媽近日在臉書粉專「生仔要考牌系列」發文表示，她在結帳後都會習慣性地站在櫃台旁邊，慢慢將商品放入環保袋內，並且核對收據上項目，結果她發現，有一樣售價21港元（約新台幣83元）的布丁沒有算在裡面，所以就主動掏出皮包，將錢還給收銀人員。

原PO在過程中也教育兒子，「收錢的姐姐少算媽媽錢，所以我們要再拿錢給姐姐，知道嗎？如果沒付錢就帶走的話，就跟偷竊的行為沒什麼兩樣。」此時，站在他們身旁一位打扮很高尚、並且抱著就讀國際幼兒園女童的媽媽說，「竟然有人這麼白痴，教自己的孩子要乖乖拿錢出來還。」

▼網友一致認為原PO作法才是正確的。（圖／CFP）

▲▼結帳發現少算布丁錢，媽媽教兒子要補錢給收銀員卻被一旁顧客批評。（圖／CFP）

時尚媽媽還說，「真的是沒救了，所以說啊像你們這種晚輩，如果不會教小孩的話就不應該生小孩。」挨罵的原PO表示，她當時不想嚇到兒子，所以就忍了下來並且快步離開超市。「雖然我們一家三口不算有錢，但是我認為人都應該腳踏實地，我也希望我的孩子能夠有良好家教。我真的好想問那位媽媽，我究竟哪方面教錯了？」

網友看完後都大讚原PO「教得好」，「你才是孩子的好榜樣」、「不需要自責什麼，因為沒家教的是那位媽媽，就算家裡有錢，孩子念有錢學校又怎樣，沒有品德就是糟糕」、「教小朋友貪小便宜才是錯的，你做的很好！」、「誠實很重要」、「替收銀員跟妳說謝謝，不然她就要自己賠錢了」、「時尚媽媽可能忌妒妳年輕」、「超多大嬸都很愛佔人家便宜，一點錢也要拗」。

ET快訊
直擊駁火現場！陳宏宗身中2槍「警破窗拖下車」　頭滲鮮血染地亡
小優「女神級美腿照」被抓包修太大！吳宗憲傻眼：橋都歪了
情侶同年同月同日生！見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」分手…男友自殺

關鍵字：結帳,櫃台,收銀,布丁,媽媽,兒子,家教,誠實,超市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場　原因曝光

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！

影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

工作群組回「OK手勢」貼圖！他當場被主管叫去填離職單

影／餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅…下秒「產卵爆生白蛆」　他看傻：是慈母

搭火車到基隆！小情侶「上下摸舔」猛嬌嗔…羞羞液體當場流出　她傻了

影／牛仔熱褲向上撩！他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」…11秒走光畫面全洩

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲入」當場噴血染紅滿地

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

安徽文旅廳「權責」寫成「權貴」！業者嘆：低級錯誤

破解「三峽大壩變形」謠言　專家秀衛星照打臉假消息

帶兒逛超市！媽結帳發現「少算布丁錢」秒掏皮包還　一旁時尚女卻罵：白痴

A4大小能承受20輛汽車壓力　陸研製世界最大火箭分離氣囊

遊西湖必看《最憶是杭州》　為G20特別打造的「湖上表演」

打電話叫外賣！盒子一開「6腳死屍」翻肚藏飯中…餐廳竟辯：是同行抹黑

昆明至廣州省102分鐘！陸鐵路起用新列車運行圖迎戰旺季

「春瑩去哪兒？」 港媒揭：黨校實習　有望升任新聞司長

華聞快遞／中國6月CPI同比上漲2.7%　漲幅與上月相同

飛行度假必備！女星必備的「機艙保養5寶」你帶了沒？

「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

中職／曼尼再度來台獻技？　味全龍：目前尚未定案

影／粽子RAP、王老先生之小吃　21組台生美食影片爭搶冠軍獎5萬

【汪喵餵養知識】毛孩肚凸好難受？小心易脹氣食物！

夏天最夯打卡地點　東北角絕美海景不私藏

慢活新旅遊！宜蘭絕美壯圍沙丘旅遊服務園區

暑假北台灣最夯！朝聖福隆沙雕神作 探索神秘古城

微醺一下！藏身中山的台式酒館　吃得到蜜汁魚干與起司脆片

35歲男想買房被擋！3年房價「800萬→1200萬」家人狂罵　他心酸：婆媳問題

大陸熱門新聞

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身..

短褲男玩眼鏡請朋友拍片上傳　下..

年輕媽媽公車「掏奶哺乳」被看光

保全查房開門　她全裸濕身慘被看..

發臭水果製飲料！她揭手搖飲店黑..

高挑校花「上40多人床」　小科..

準女大生在家被「偷拍3年」

開心逛街　下秒她被黑狗「猛撲狂..

美對台4項軍售　中國外交部要求..

來武漢二創　胡銘哲：兩岸要碰撞

美售台M1A2戰車　國台辦回應

外賣藏「6腳死屍」…餐廳竟辯：..

華為測試鴻蒙　傳將搭載Mate..

結帳「少算布丁錢」　母子主動還..

更多熱門

相關新聞

帶孩搭車魔人狂PO網　媽難為：還能去哪

家中孩子如果年紀還小不受控，搭乘大眾運輸工具時有可能造成別人困擾被PO網，如果騎車雙載又有安全考量，讓媽媽好為難。一位媽媽今日就在臉書上抱怨這樣的窘境，大嘆不知道可以帶小孩去哪裡；網友們看了也都很有共鳴，紛紛無奈表示「小孩出生後幾乎都關在家」、「都叫外送度日」。

朋友請宵夜　她又加點串燒「當場被打爆牙」

哥哥一刀嚕下去　妹妹頭禿半邊

口水吐飲料裡！噁男笑著離開超市

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　真相崩毀童年

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面