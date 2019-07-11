借5千「友還4985元」　他嘆手續費都算我的！真相反轉…網讚：這朋友可交

▲其實15元是存款手續費，推測是友人疏忽了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

俗話說，說到錢就傷感情！一名男網友感嘆，日前朋友有急用，他義氣掏5000元相助，怎料對方用ATM還錢，金額卻只有4985元，瞬間內心涼了一截，他忍不住抱怨，「連手續費都算我的」。大批網友看完後，發現事有蹊蹺，真相神反轉，有人認為「這朋友可以交！」

這名男網友在臉書《爆廢公社》PO討拍文，今（11）日下午收到一筆4985元的款項，他透露，日前友人開口借錢，當下二話不說就轉帳5000元給對方，15元手續費自己吸收，沒想到對方最後只還4985元，「連手續費都算我的！」原PO強調不是在意這15元，而是感受問題。

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文章短時間就掀起7千多名網友關注，紛紛安慰「很好啊～用區區15元，看清一個人，便宜」、「賺了4985！」、「但你往好處想，起碼他有還了…現在一堆借錢不還的很多～」、「首先你要感謝他有還你錢，然後這種朋友不要再交往了！」、「沒有下次了」、「你朋友好便宜」。

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▲真相反轉，是跨行存款惹禍！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過，有眼尖網友從明細單上發現真相，「秒懂！我一開始還想說有人怎麼看的出來是『跨行現金存款』，原來這人真的是打算還5000，但他可能沒想到『跨行』存款會有手續費內扣的問題。我想他應該沒有故意摳手續費的意圖，只是當初應該去找跟債主帳號銀行的櫃員機才對」、「無心之過吧，他放五張一千元進ATM匯給你，當然扣在現金，ATM總不可能存5015元吧，可能是急著還錢，我認為這朋友可以交」。

許多人也幫忙緩頰，推測友人是無心之過，不知使用跨行存錢會被銀行多扣15元的手續費。有過來人透露朋友的暖舉，「之前跟朋友借過，用711轉帳知道有手續費，會多放一百塊，等於他會多拿到85元」。

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