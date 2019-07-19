影／嫌一旁轎車開太慢！他加速超車再開窗「比中指」下秒現世報來了…網讚舒服

記者朱世凱／綜合報導

「讓你得瑟（囂張），活該啊！」大陸一名網友近日在微博上傳一段行車紀錄器畫面，影像顯示一輛橘色斯瑪特（smart）疑似不滿一旁轎車開太慢，於是大力加速超前，並且搖下車窗「比出中指」試圖挑釁嗆聲；不料現世報在下一刻便來了，橘車當場撞上前方白車的車尾，療癒畫面讓網友大讚「舒服！」

▼橘色斯瑪特駕駛不友善「比中指」嗆聲，隨後就撞上前方白車，畫面十分療癒。（圖／翻攝自微博）

從畫面可見，事發在上（7）月26日，橘車先是從拍攝車輛的右方猛力超前，之後裡頭的駕駛再不友善地給出中指，態度十分囂張，不過這名駕駛似乎因為太投入對拍攝車嗆聲，忽略到前方的路況，導致他直接朝斜前方開去，並且用車頭「親上」前方白色休旅車的車尾。這段現世報畫面瞬間引起網友熱議。

▼橘車駕駛注意力全在「中指」上了，絲毫沒發現前方狀況。（圖／翻攝自微博）

不少人笑說，「趕快超車超回去，回頭比個讚啊」、「結尾引起極度舒適」、「囂張果然沒有落魄的久」、「好想再看後續啊」、「我重看10遍了」、「注意力全在中指上了」、「是我就下車嘲笑一番」、「他到底在幹嘛？搞笑嗎？哈哈哈哈哈」、「惡人自有惡報」。

▼白車莫名慘遭波及。（圖／翻攝自微博）

不過也有人說，斯瑪特應該「不會無緣無故比中指」，「大概是拍攝車輛的開車技術不好，才會惹怒到對方」、「有時候碰上三寶真的很想罵一波」、「兩邊都有問題…」、「最衰的是前面白色休旅車，他好好停在車陣中，就被後方轎車撞了」、「斯瑪特肯定是把油門當剎車了，直接自然地就撞上去了」。